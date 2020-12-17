Дожонглировался: Почему работа Тедеско в «Спартаке» - провал

После поражения в Петербурге от «Зенита» - 1:3, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не собирается продлевать контракт, который заканчивается в конце текущего сезона. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

После поражения в Петербурге от «Зенита» - 1:3, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не собирается продлевать контракт, который заканчивается в конце текущего сезона. Многоходовка с потасовкой в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» и пресс-конференцией после провала в Питере показала, что в этой шахматной партии немец разыгрывает уход из клуба.

Держать Тедеско в «Спартаке» остаток сезона спорный вариант. Доменико потерял мотивацию, а вымучивание своего контракта может привести к регрессу команды. Кажется, немца надо отпускать уже сейчас. Тем более, что пользы красно-белым он уже не принесёт.

Главная заслуга Тедеско - место команды в тройке Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом. Но немецкий спец провёл очень спорную работу в «Спартаке». Разбираемся, что не так в московской карьере Тедеско.

Схема важнее игроков: сколько разбились о 3-5-2?

Если тренер отвечает за игроков, то и спрашивать нужно с него. Начнём со слива самого дорогого актива красно-белых - Гуса Тиля. Плеймейкер из Нидерландов хоть и запомнился завышенным ценником (его трансфер оценивался в 18 млн Евро), но определённо обладал талантом, техникой, хорошим видением поля и неплохим пасом. Тедеско разбил все его регалии о своё упрямство или, может быть, косность. За год и два месяца Доменико так и не отошёл от своей излюбленной схемы 3-5-2.

Тедеско убрал зону плеймейкера и усадил Тиля на лавку. Но не один голландец попал под упрямство немца. В схеме Тедеско нет места крайним полузащитникам. За всю бровку отвечают защитники - Айртон и Мозес. Но в составе «Спартака» есть Зелимхан Бакаев, который провёл очень убедительный сезон в тульском «Арсенале» на позиции левого инсайда. Теперь Бакаев «десятка». А если быть точным - «десятка не в форме». Текущий сезон явно нельзя занести в актив Зелимхану.

Помимо Бакаева пострадал ещё один бывший «оружейник» Резиуан Мирзов - ещё один вингер. Теперь он зажигает в «Химках», где является одним из лидеров команды. Кстати, там же играет ещё один спартаковец, чей профиль фланг атаки - Александр Ломовицкий.

Ещё одна спорная кандидатура - Павел Маслов. «Спартак» спокойно умещался в три защитника по схеме, но не по стилистике игроков. Илья Кутепов, чьи сильные стороны, прежде всего, габариты, теперь защищает скамейку запасных. Всё потому, что в схеме с тремя защитниками нужен хоть один, кто обладал бы первым пасом. Никого лучше совсем ещё молодого Маслова не нашлось. «Спартак» продолжает разыгрывать мяч от ворот через короткий пас. Маслов стал вторым звеном в этой цепи после Максименко. Но из-за недостатка опыта молодой защитник подвергается агрессивному прессингу со стороны соперников. Как итог - частые обрезы и необязательные голы.

Самая проблемная зона сейчас в «Спартаке» - «десятка», которую играет номинальный нападающий Кокорин. И сколько бы Тедеско ни объяснял, что в его схеме между «десяткой» и нападающим существенной разницы нет (что само по себе странно), болельщики раз за разом наблюдают, как Кокорин не попадает ни в темп игры, ни в нужные зоны в фазе атаки.

Получается, Тедеско с самого начала отталкивался от своей идеальной футбольной схемы, но не от состава «Спартака». Немец перелопатил состав красно-белых, а теперь жалуется на то, что команда не может играть две игры в неделю, потому что нет ротации.

«Спартак» стал, пожалуй, самой предсказуемой командой из верхней части турнирной таблицы РПЛ. Кроме того, у «Спартака» без флангов и «десятки» абсолютно ничего не получается в позиционных атаках. А на одних выбеганиях Понсе и Ларссона далеко не уедешь.

От харизмы до истерии: что не так с поведением Тедеско?

Кажется, именно с приходом Доменико Тедеско в РПЛ началась эпоха регулярных жёлтых карточек тренерам. Первое, что сделал немец у руля красно-белых - поменял скамейку запасных и тренерское место на «Открытии Арене» гостевой команды со своей. Пересел поближе к болельщикам, чтобы больше чувствовать энергию фанатской трибуны.

Видимо, фаны «Спартака» перестарались и завели Тедеско так, что его уже было не остановить. Чуть ли не каждый матч - это сольное выступление Тедеско. Доменико метался по всей отведённой ему зоне от края до края, а иногда переходил границы. Одна из самых показательных историй случилась в дерби с ЦСКА. После победы над «армейцами», Тедеско решил не ограничиваться рукопожатием с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко и запрыгнул на него в радостных конвульсиях. Белорусскому специалисту, конечно, это не понравилось, и эта ситуация вылилась в конфликт. Гончаренко тогда обвинил своего спартаковского коллегу в некрасивом поведении.

Самая свежая история вспыльчивости Тедеско случилась в игре против «Сочи». Тедеско обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в расизме и национализме, а одного из игроков «Сочи» - в том, что он ударил Андреса Хинкеля, своего помощника.

Провалился Тедеско и с миссией не критиковать судей. В начале своей спартаковской карьеры Доменико проводил образцово-показательные пресс-конференции и в открытую заявлял, что не станет критиковать решения судей. Но потом Тедеско стал высказывать свои претензии судьям, когда те показывали горчичники его подопечным, а перед недавним дерби с «Динамо» зачем-то заострил внимание на том, что соперники бело-голубых получили шесть красных карточек в последних трёх матчах против «Динамо». Месcедж для многих остался непонятным.

А венец хаоса Тедеско произошёл на пресс-конференции после вчерашнего проигранного матча против «Зенита». Мало того, что Доменико в открытую заявил о своих планах не продлевать контракт со «Спартаком», так ещё и признался, что не собирается принимать участие в зимних трансферах команды, сославшись на то, что он не будет работать в клубе. А как на счёт второй части сезона и разговоров о короткой скамейки? Противоречие на лицо. Или Доменико снова достал шахматную доску и сделал ход конём, чтоб его освободили от контракта уже этой зимой.

Не нашёл друзей: с кем в клубе общался Тедеско?

До конца непонятным остаются отношения Тедеско с другими работниками клуба. Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не проработал в команде и полугода, - был отправлен в отставку. По слухам, Тедеско был причастен к уходу Газизова. Хотя есть мнение, что Доменико просто не пересекался с генеральным директором клуба. О каких трансферных комитетах и грамотных приобретениях в таком случае может идти речь? О покупке Кокорина, Урунова и Мозеса немец был в курсе?

Ещё одним отставником в «Спартаке» стал глава селекционной службы Нариман Акавов. Он побил рекорд Газизова и ушёл из клуба спустя три месяца начала работы. И пускай сам Акавов в интервью комментатору «Матча» Нобелю Арсустомяну рассказал о том, что у него были хорошие отношения с Тедеско, сам тренер на одной из предматчевых пресс-конференций говорил, что с Нариманом почти не общался и не пересекался. О том, какой это человек, ему сказать нечего.

Вопрос: с кем общался Тедеско в «Спартаке» и как у него с социализацией в «Спартаке»? По этому пункту первый опыт работы не в Германии у Тедеско явно не сложился. Как и по многим другим.

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