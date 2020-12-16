Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" проиграл со счетом 1:3 в центральном поединке 19 тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге "Зениту". После этой встречи клубы уходят на перерыв в сезоне до весны 2021 года. И у питерцев - шесть очков отрыва от конкурентов.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции высказался по поводу того, открыта ли чемпионская гонка после этой встречи:

- Знаете, в начале сезона у меня в начале сезона была встреча с журналистами. Мы начали играть хорошо, не выигрывали только в двух последних матчах вот тут. Всего в шести очках от "Зенита". Хотелось бы быть на расстоянии нуля. Гонка за чемпионство? Она открыта! Перерыв нам необходим, а то уже восемь месяцев у нас не было перерыва.

Матч Зенит - Спартак стал главной встречей 19 тура в Премьер-Лиге. Поединок ознаменовался стычкой фанатов двух команд. По итогам матча "КП" выделила ряд игроков, которые не смогли проявить себя как следует в матче с "Зенитом".