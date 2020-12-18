ПОРА: три года в Арктике

В декабре Проектному офису развития Арктики исполняется три года! За это время он стал заметен в профильной тематике и запомнился своими инициативами.

"Многие предложения, которые мы обсуждали вместе с Минвостокразвития вошли в финальную версию Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. В октябре этот документ был подписан президентом России. Пожалуй, вот главный итог нашей работы за все время” - считает генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Ну а теперь отчетные данные.

В офисах ПОРА в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, а также в арктических регионах России прошли больше 60 заседаний дискуссионного клуба. В них приняли участие больше 350 экспертов из сфер образования, бизнеса, науки, из федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, вузов.

В 2020 году центр также начал выпуск журнала "Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения".

Там ведущие эксперты рассказывают об устойчивом развитии Арктики и технологических разработках для Заполярья: вышло уже 4 номера.

По грантовой программе ПОРА было выдано более 200 грантов на общую сумму 17 миллионов рублей. Как известно, грантовая программа помогает реализовывать экономические, социальные и экологические проекты в Арктике.

При поддержке ПОРА разрабатываются учебные пособия по более чем 15 языкам коренных народов российской Арктики. Эта работа направлена на то, чтобы сохранить культурное разнообразие удивительного северного региона.

Пандемия коронавируса заставила перевести многие мероприятия в онлайн-формат. И помимо онлайн-конференций, центр запустил онлайн-проект “ПОРА все дома”, который помогал знакомиться с культурой Арктики тем, кто сидел на самоизоляции.

В рамках проекта прошло 45 домашних прямых эфиров, где стримеры готовили блюда северной кухни и играли в традиционные игры. Эфиры посмотрели 5,5 миллионов человек. А всего за три года 7 корреспондентов из крупных арктических городов сняли 410 прямых эфиров. Их посмотрели больше 33 миллионов зрителей.

Кроме того, во время самоизоляции больше 500 тысяч человек со всей России посмотрели трансляции мастер-классов просветительского центра «Белый мишка».

Также ПОРА запустил сайт www.hraniteliarktitki.ru, на котором можно прочитать статьи и посмотреть видео о материальной и нематериальной культуре народов Севера.

На сегодняшний день Проектным офисом развития Арктики опубликованы 6 выпусков рейтингов «Полярный индекс». В них оценивается соответствие регионов и компаний, работающих в Арктике, принципам устойчивого развития.

ПОРА подписал 20 соглашений о сотрудничестве с администрацией арктических регионов, ведущими российскими компаниями, госструктурами и ВУЗами, заинтересованными в развитии Заполярья. Среди них Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, федеральные университеты, ведущие научно-исследовательские институты и многие другие. С их помощью реализуются различные проекты - от этнологической экспертизы территорий, затронутой техногенными ЧС, до кинофестивалей.

И это далеко не все! Полный список проектов и информационных ресурсов Экспертного центра «ПОРА» - на сайте www.porarctic.ru.