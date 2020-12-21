Ресторанам добавят аромат Коктебеля

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По итогам 2020 года только в столице могут закрыться 30-50% заведений. Вокруг грозной цифры витают оценки экспертов. В сложной ситуации рестораторы вынуждены искать новые решения, чтобы удержаться на плаву, сохранить бизнес и рабочие места.

Несмотря на трудный год, участник старейшей российской ресторанной сети Novikov Group Александр Соркин с оптимизмом смотрит на ситуацию. Средний чек и доходы заведений упали на 15%. Весной были вынужденные простои, сейчас антиковидные меры забрали вечерних гостей из-за запрета обслуживать после 23:00. Все предновогодние корпоративы и главная ночь — в минус.

— Чем хороши российские предприниматели: мы как хамелеоны адаптируемся к любой ситуации. Нас кризисом не испугаешь. Мы живем в нем столько лет, сколько занимаемся предпринимательством. Подстроимся под любую ситуацию, — рассказывает ресторатор Александр Соркин.

ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Деловых людей от обывателей отличает понимание важной мысли: когда становится сложно, нужно не сбавлять обороты, а держать планку и стараться выйти на новый уровень. Так в ресторанах Novikov Group развивают доставку, франшизное направление, ищут новых поставщиков и дорабатывают меню.

В ресторанах с ориентацией на локальную кухню России и стран бывшего СССР ввели аутентичный дижестив. В 20 заведениях холдинга Аркадия Новикова — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — станут доступны напитки коньячного дома «Коктебель». Это автохтонный крымский бренд с историей.

Судите сами: промышленное виноделие в Коктебеле началась в 1879 году. А в 1959 году по указу партийной верхушки Страны Советов получены первые коньячные спирты. До этого в регионе построили завод, приготовили хранилища с бочками из кавказского дуба и начали закладывать дистилляты для напитка, который раньше считался французским эксклюзивом. Вышло настолько качественно, что направление стали активно развивать. Так производство существует до наших дней.

— Мы не смогли обойти вниманием продукт, который способна оценить наша аудитория. Некоторые коньячные спирты лежат в Коктебеле в бочках еще с 60-х годов прошлого века, что позволяет выпускать очень достойные старые коньяки с выдержкой вплоть до 30 лет, где 30 — это лишь минимальный возраст дистиллята в купаже, — считает ресторатор Александр Соркин.

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Три факта о Коктебеле

Виноград взращен вулканом Карадаг. Это гигантский вулканический массив. Если бы не вулкан, не было бы того уникального рельефа этого побережья. Миллионы лет извержений напитали почву минералами. Микроэлементы наделают виноград, который сегодня растет в стране Коктебель, особыми нотами.

Уникальный климат региона. Все из-за обилия холмов. Воздух довольно сухой, несмотря на то, что находится близ моря. Осадков здесь меньше, чем в соседних районах, а солнце такое же щедрое. Виноград еще на лозе начинает «подвяливаться», добавляя в букет напитков особые ноты.

Ближе к осени холмы Коктебеля мерцают оттенками золотого. Фотографичные виды оценят эстеты. Это на плантациях созревает виноград, который затем пойдет на вино и коньячные спирты. Кстати, в одной бутылке может быть до 40 видов дистиллятов. Итоговый купаж составляют специальные мастера, которых в России не так уж и много.