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Здоровье

Важные показатели: как войти в 2021 год с уверенностью в здоровье

Что нужно проверить и за чем стоит следить
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Фото: Shutterstock

Каждый новый год всегда хочется провести лучше старого. К сожалению, в 2020 году поводов для веселья было мало – из-за пандемии многие остались без отдыха и работы, а взамен получили лишь инфекцию и беспокойство за свое здоровье.

Сейчас спрогнозировать течение COVID-19 у отдельного человека стало проще. В медицинском сообществе определили конкретные показатели организма, указывающие на риск развития тяжелой формы инфекции и оценивающие последствия болезни после выздоровления.

Начните с основного

Первичную информацию подскажет клинический анализ крови. В кровь попадают все вещества, которые выделяются в процессе жизнедеятельности клеток, поэтому изменение ее показателей позволяет замечать сбои в любых внутренних процессах.

Коронавирусная инфекция может влиять на состав крови. Так, у 65 % пациентов с COVID-19 старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями повышено количество лейкоцитов, нейтрофилов и эозинофилов.

Узнайте уровень D-димера

D-димер – это участок белка, который образуется при растворении кровяного сгустка, возникающего при свертывании крови. Анализ крови на D-димер помогает оценить процесс тромбообразования и рассасывания тромбов в организме пациента.

COVID-19 способствует усилению тромбообразования. Особенно это опасно для тех, у кого и так высок риск развития тромбов – это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, врожденными патологиями сердца и ведущие малоподвижный образ жизни, а также те, у кого были хирургические вмешательства.

Проверьте «солнечный» витамин

«Солнечный» витамин D важен не только для усвоения кальция и укрепления костей – он помогает укрепить иммунитет и облегчить течение болезни, в том числе COVID-19.

Согласно данным исследований европейских ученых, у пациентов с более низкой концентрацией витамина D в крови наблюдалось повышение уровня воспалительных маркеров, таких как ферритин и D-димер. Помимо этого, у них чаще наблюдалась гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

Обратите внимание на цинк

Заболевшие COVID-19 чаще всего отмечают следующие симптомы: нарушение запаха и вкуса, лихорадка, кашель, боль в горле, общая слабость, боль в конечностях, насморк и, в некоторых случаях, диарея.

Все эти проявления связаны с недостаточностью цинка в организме как здорового, так и больного человека. Цинк играет важную роль во внутриклеточной передаче информации от здоровой клетки к больной – в случае его нехватки эта связь нарушается. В результате формируется неправильный иммунный ответ и повышается риск возникновения инфекции дыхательных путей.

Узнайте про С-реактивный белок

Концентрация этого белка плазмы крови повышается при воспалении. С-реактивный белок может активировать иммунную систему и тем самым усиливать фагоцитоз – процесс, благодаря которому поглощаются вредные чужеродные частицы, такие как бактерии и вирусы.

Уровень С-реактивного белка – важный показатель для диагностики и оценки тяжелых инфекционных заболеваний легких.

Замерьте сывороточное железо и ферритин

Железо необходимо для усиления иммунитета – его дефицит может обострять инфекции и процессы воспаления в организме. Согласно новым научным данным, пациенты с низким уровнем железа в крови попадают в группу риска развития тяжелых осложнений, включая затруднение дыхания.

Дополните исследование анализом на ферритин – этот сложный белковый комплекс выполняет роль основного внутриклеточного депо железа. Сниженный уровень ферритина может говорить о скрытом дефиците железа, а повышенный позволяет судить о возможном воспалении и инфекции верхних дыхательных путей в 40% случаев.

«Спросите» печень про фибриноген

Фибриноген – это гликопротеин, который продуцируется печенью. Он подавляет процесс воспаления за счет образования фибриновых матриц, которые служат защитными барьерами.

Повышенная концентрация фибриногена может говорить об усиленной работе печени в связи с наличием в организме воспаления.

Не забудьте про антитела

Когда патоген попадает в организм, иммунная система вырабатывает особые белки – иммуноглобулины (Ig), которые специфичны для каждого чужеродного агента.

При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM – они помогают бороться с инфекцией, и их присутствие говорит о том, что человек заражён прямо сейчас. Позже организм отправляет «в бой» антитела класса IgG – благодаря ним он «запоминает» врага на случай новой встречи.

При коронавирусной инфекции антитела обоих классов, IgM и IgG, нередко обнаруживаются в крови заражённых людей почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше.

Источник Лаборатория «Гемотест»

Источник Лаборатория «Гемотест»

Пройдите комплексное исследование

Опираясь на последние Европейские клинические рекомендации, Лаборатория «Гемотест» объединила анализы крови в единый комплекс «Важные показатели 2021». С его помощью еще не переболевшие смогут оценить риск тяжелого течения COVID-19, а переболевшие – уточнить, как перенесенная инфекция повлияла на организм. В состав входит:

¬– Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь);

– 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат);

– Цинк;

– С-реактивный белок;

– Сывороточное железо;

– Ферритин;

– Фибриноген;

– D-димер;

– Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM и IgG суммарно (Roche, Швейцария) (кач.).

Акция действует до 21.01.2021, стоимость комплекса – 2990 рублей без учета взятия биоматериала. Исследование займет 1 день. Подробности – на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

Полезно знатьБИЗНЕС-ПРЕСС

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