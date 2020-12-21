Важные показатели: как войти в 2021 год с уверенностью в здоровье

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Каждый новый год всегда хочется провести лучше старого. К сожалению, в 2020 году поводов для веселья было мало – из-за пандемии многие остались без отдыха и работы, а взамен получили лишь инфекцию и беспокойство за свое здоровье.

Сейчас спрогнозировать течение COVID-19 у отдельного человека стало проще. В медицинском сообществе определили конкретные показатели организма, указывающие на риск развития тяжелой формы инфекции и оценивающие последствия болезни после выздоровления.

Начните с основного

Первичную информацию подскажет клинический анализ крови. В кровь попадают все вещества, которые выделяются в процессе жизнедеятельности клеток, поэтому изменение ее показателей позволяет замечать сбои в любых внутренних процессах.

Коронавирусная инфекция может влиять на состав крови. Так, у 65 % пациентов с COVID-19 старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями повышено количество лейкоцитов, нейтрофилов и эозинофилов.

Узнайте уровень D-димера

D-димер – это участок белка, который образуется при растворении кровяного сгустка, возникающего при свертывании крови. Анализ крови на D-димер помогает оценить процесс тромбообразования и рассасывания тромбов в организме пациента.

COVID-19 способствует усилению тромбообразования. Особенно это опасно для тех, у кого и так высок риск развития тромбов – это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, врожденными патологиями сердца и ведущие малоподвижный образ жизни, а также те, у кого были хирургические вмешательства.

Проверьте «солнечный» витамин

«Солнечный» витамин D важен не только для усвоения кальция и укрепления костей – он помогает укрепить иммунитет и облегчить течение болезни, в том числе COVID-19.

Согласно данным исследований европейских ученых, у пациентов с более низкой концентрацией витамина D в крови наблюдалось повышение уровня воспалительных маркеров, таких как ферритин и D-димер. Помимо этого, у них чаще наблюдалась гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

Обратите внимание на цинк

Заболевшие COVID-19 чаще всего отмечают следующие симптомы: нарушение запаха и вкуса, лихорадка, кашель, боль в горле, общая слабость, боль в конечностях, насморк и, в некоторых случаях, диарея.

Все эти проявления связаны с недостаточностью цинка в организме как здорового, так и больного человека. Цинк играет важную роль во внутриклеточной передаче информации от здоровой клетки к больной – в случае его нехватки эта связь нарушается. В результате формируется неправильный иммунный ответ и повышается риск возникновения инфекции дыхательных путей.

Узнайте про С-реактивный белок

Концентрация этого белка плазмы крови повышается при воспалении. С-реактивный белок может активировать иммунную систему и тем самым усиливать фагоцитоз – процесс, благодаря которому поглощаются вредные чужеродные частицы, такие как бактерии и вирусы.

Уровень С-реактивного белка – важный показатель для диагностики и оценки тяжелых инфекционных заболеваний легких.

Замерьте сывороточное железо и ферритин

Железо необходимо для усиления иммунитета – его дефицит может обострять инфекции и процессы воспаления в организме. Согласно новым научным данным, пациенты с низким уровнем железа в крови попадают в группу риска развития тяжелых осложнений, включая затруднение дыхания.

Дополните исследование анализом на ферритин – этот сложный белковый комплекс выполняет роль основного внутриклеточного депо железа. Сниженный уровень ферритина может говорить о скрытом дефиците железа, а повышенный позволяет судить о возможном воспалении и инфекции верхних дыхательных путей в 40% случаев.

«Спросите» печень про фибриноген

Фибриноген – это гликопротеин, который продуцируется печенью. Он подавляет процесс воспаления за счет образования фибриновых матриц, которые служат защитными барьерами.

Повышенная концентрация фибриногена может говорить об усиленной работе печени в связи с наличием в организме воспаления.

Не забудьте про антитела

Когда патоген попадает в организм, иммунная система вырабатывает особые белки – иммуноглобулины (Ig), которые специфичны для каждого чужеродного агента.

При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM – они помогают бороться с инфекцией, и их присутствие говорит о том, что человек заражён прямо сейчас. Позже организм отправляет «в бой» антитела класса IgG – благодаря ним он «запоминает» врага на случай новой встречи.

При коронавирусной инфекции антитела обоих классов, IgM и IgG, нередко обнаруживаются в крови заражённых людей почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше.

Источник Лаборатория «Гемотест»

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Опираясь на последние Европейские клинические рекомендации, Лаборатория «Гемотест» объединила анализы крови в единый комплекс «Важные показатели 2021». С его помощью еще не переболевшие смогут оценить риск тяжелого течения COVID-19, а переболевшие – уточнить, как перенесенная инфекция повлияла на организм. В состав входит:

¬– Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь);

– 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат);

– Цинк;

– С-реактивный белок;

– Сывороточное железо;

– Ферритин;

– Фибриноген;

– D-димер;

– Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM и IgG суммарно (Roche, Швейцария) (кач.).

Акция действует до 21.01.2021, стоимость комплекса – 2990 рублей без учета взятия биоматериала. Исследование займет 1 день. Подробности – на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».