ВКонтакте выяснила, о чём мечтали пользователи в 2020 году: техника, стикеры, антисептики и «нормальная жизнь»

ВКонтакте представляет в специальном разделе с итогами года (vk.com/2020) результаты в e-commerce: какие товары пользователи чаще всего добавляли в вишлисты, и как соотносятся мечты с реальными покупками. Среди самых популярных желаний оказались смартфоны, наушники, антисептики и стикеры ВКонтакте.

Желания

ВКонтакте проанализировала, что пользователи указывали в разделе «Желания», — там они могут отметить, какие товары хотят получить в подарок, и найти идеи для сюрпризов друзьям в тематических подборках. Раздел появился в мобильном приложении весной.

Топ желаний:

- Техника Apple

- Стикеры ВКонтакте

- PlayStation

Большинство пользователей мечтает о технике: ноутбуках и смартфонах, музыкальных колонках и беспроводных наушниках, электросамокатах, фитнес-браслетах. Среди наиболее популярных производителей — Apple. Также в рейтинг самых желанных товаров попала Sony PlayStation — ей больше всего интересуются юноши в возрасте 18 лет. Девушки в этом возрасте чаще всего хотят купить или получить в подарок настольную игру «Монополия».

Популярностью пользуются и мягкие игрушки — особенно авокадо, акулы и плюшевые медведи. Также в топ входят стикеры ВКонтакте. Кроме того, пользователи продолжают заботиться о своей безопасности: с весны в вишлистах сохранились антисептики и антибактериальные салфетки.

Покупки

ВКонтакте выяснила, какие товары вызывали наибольший интерес в 2020 году. Списки желаний и покупок у пользователей разошлись.

Сегодня в VK 190 тысяч активных продавцов — тех, кто регулярно размещает и продаёт свои товары. Каждый час пользователи ВКонтакте просматривают 4,2 млн товаров.

Топ покупок:

- Предметы гардероба

- Еда

- Товары для отдыха

Лидером продаж в категории «Гардероб» оказалась одежда и обувь от российских streetwear-брендов, звёзд и российских дизайнеров. В целом категория стала второй по росту количества заказов: спрос в ней вырос в три раза. Самой популярной стала одежда от Buster Shop — причём их футболка «Цените мать» оказалась наиболее покупаемым товаром. Также пользователи часто приобретали вещи экспериментальной марки «Провинция» и магазина Dickomraz.

Музыкант MORGENSHTERN — звезда не только музыкальных чартов, но и товаров ВКонтакте: именно его одежда занимает лидирующее место по количеству покупок среди звёзд и артистов. Ещё пользователи обратили особое внимание на биты от студии Marlow Beats и мерч группы «кис-кис».

Помимо одежды, пользователи часто приобретали ВКонтакте украшения, необычные подарки, товары для дома.

Также в VK стали чаще заказывать продукты. Именно эта категория показала самый бурный рост по количеству заказов: спрос на товары из сегмента «Продукты питания» вырос на 86% во время самоизоляции и в 10 раз с начала года. А в категории «Еда» самыми популярными товарами стали сеты роллов и бургеров, пицца, рыба, замороженные ягоды, грибы, овощи и десерты.

Пользователи VK приобретали и более необычные товары. Например, в октябре одной из самых крупных покупок в Маркете ВКонтакте стал поворотный пресс от Wild Artisan стоимостью 55 тысяч рублей. А в сентябре пользователи активно интересовались мотоциклами от «Мотоальфы» — стоимость одного варьируется от 140 до 350 тысяч рублей.

Большое внимание привлекла распродажа 11.11 AliExpress в VK. Количество пользователей, которые купили на ней товары, выросло на 803% по сравнению с прошлым годом.

Товары, набравшие больше всего отметок «Нравится»:

- Программа питания на месяц от сообщества «Фитнес кухня»

- Пластыри «Котики» от художницы Asinastra

- Альбом южнокорейской группы BTS

- Свитшот с изображением писателя А. П. Чехова

Личные желания

В разделе «Желания» пользователи могут не только выбирать конкретные товары, но и добавлять мечты в вишлист сами. ВКонтакте узнала, какие желания загадывали жители разных городов.

- В Москве больше всего хотят PlayStation 5, мир во всём мире и поездку в Питер. Весной москвичи грезили о вакцине от коронавируса

- В Санкт-Петербурге ищут счастливую жизнь и её смысл, хотят, чтобы все были здоровы, а также ждут открытия границ и возвращения домой. Во время самоизоляции петербуржцы больше всего мечтали о счастье, квартире, AirPods, худи и масках.

- Во Владивостоке мечтают жениться, уехать в Норвегию, миллион алых роз и стикеры VK — их также загадывали весной вместе с комплектами книг о Гарри Поттере и фигурками BTS.

- В Воронеже думают о лете, коммунизме, походе на концерт, коврике для йоги и курсе психотерапии. Во время самоизоляции в городе желали любви и необычных носков.

- В Екатеринбурге растёт спрос на сырки, худи, полёты на воздушном шаре, абонементы в спортзал. Ещёжители хотят съездить в Америку, сдать на права и купить автомобиль. Весной в городе загадывали мягкие игрушки, мерч BTS и спортивный инвентарь.

- В Казани мечтают о цветах, косметике, машине времени и сдаче сессии. Во время самоизоляции здесь искали любовь и счастье.

- В Краснодаре хотят выйти погулять, мирового господства, яхту, Mercedes, губозакаточную машинку, поступить на бюджет.

- В Мурманске есть спрос на кофемашины, арбузы, пуанты. Также жители не против здоровой психики, домика у моря и мира во всём мире.

- В Нижнем Новгороде мечтают съездить в Санкт-Петербург, провести свидание на крыше и найти друга. Поиск друзей был актуален и во время самоизоляции — вместе со сном, кофемашиной и iPhone.

- В Новосибирске жители думают о мотоцикле, трюковом самокате, прыжке с тарзанкой — а ещё о новой жизни и доме на Мальдивах.

- В Перми хотят быть счастливыми и грезят об отпуске, кругосветном путешествии и жизни после карантина. Весной в Перми был спрос на гитары, татуировки и букеты цветов.

- В Ростове-на-Дону также мечтают о татуировке, а ещё о здоровье для близких, кусочке счастья, красном дипломе и медицинской маске.

- В Самаре хотят храбрости, попугая, поход в Макдоналдс, крепких нервов и автограф от группы «Нервы». О нём же мечтали и весной — а также об электрогриле, массажной ванночке для ног, бензопиле и укулеле.

- В Уфе также ищут смысл жизни — а ещё хотят денег, любви и поехать в Питер. О счастье и деньгах здесь думали и весной.

- В Челябинске мечтают об окончании карантина, взаимной любви, билетах в Лос-Анджелес, загородном доме и путешествии в Казань.

В целом в России пользователи чаще всего загадывали деньги, любовь, стикеры, цветы, квартиру, «нормальную жизнь», поехать на море и «обнимашки».

Ранее в этом году ВКонтакте представила новую платформу e-commerce: запустила «Маркет» — маркетплейс с товарами от магазинов и друзей и персональными рекомендациями, добавила раздел «Объявления», полностью обновила Магазин ВКонтакте. Также пользователи теперь могут оплачивать товары картой и с помощью VK Pay, заказывать доставку от СДЭК и Boxberry или курьером на Такси ВКонтакте.