Каким будет 2021 год? Участники мероприятий Фонда Росконгресс поделились прогнозами на будущее

Фонд Росконгресс провел онлайн-опрос

В преддверии нового года Фонд Росконгресс провел онлайн-опрос среди участников мероприятий на тему: «Каким будет 2021 год?». Исследование показало, что, несмотря на сложности, с которыми столкнулся мир, подавляющее большинство людей смотрят в будущее с оптимизмом. 41,3% респондентов уверены, что следующий год будет однозначно лучше уходящего. Еще 26,7% надеются, что он станет скорее лучше. Только 4% опрошенных не ждут от 2021 года ничего хорошего.

Главные поводы для оптимизма связаны с появлением вакцины от COVID-19. Об этом заявили 53,3% участников исследования. Почти столько же отметили в качестве позитивного тренда постепенное открытие границ – 49,3% (при ответе на этот вопрос можно было указать несколько вариантов). Одинаковое количество опрошенных (по 32%) считают, что причинами благоприятных изменений в будущем станут восстановление доходов населения, а также цифровизация и развитие технологий. Среди других популярных ответов: развитие креативной экономики и иных несырьевых отраслей (30,7%) и международная кооперация (24%).

Оценивая перспективы преодоления пандемии, основная часть респондентов воздержалась от категоричных оценок. Вместе с тем большинство (54,7%) респондентов считают, что в 2021 году человечество все же сможет победить коронавирус полностью или частично. Противоположной точки зрения придерживаются 45,3% участников исследования.

В преддверии нового года Фонд Росконгресс провел онлайн-опрос

Пандемия серьезно повлияла на отношение сотрудников и работодателей к организации труда. 21,4% опрошенных отметили, что в 2021 году их компании перейдут полностью на дистанционный режим работы. Вместе с тем большинство организаций (40%) выбирают гибридный формат, когда сотрудники будут работать половину времени в офисе, а половину – дома. Лишь 17,3% опрошенных ответили, что их организации требуют от сотрудников 100-процентное присутствие на рабочем месте.

Опрос также показал, что большинство людей испытывают потребность в традиционных деловых мероприятиях, которые предполагают личное общение на площадке. 44% респондентов подтвердили свое намерение участвовать в мероприятиях Фонда Росконгресс в 2021 году. Еще 41,3% не приняли окончательного решения.

При этом 58,1% респондентов хотели бы видеть в следующем году крупные форумы. Примерно по 46% (допускалось несколько вариантов ответа) высказались за специализированные мероприятия и гибридные форматы, когда событие проходит одновременно на площадке и в виде интернет-трансляций. И лишь 27% участников опроса высказались полностью за онлайн-формат.