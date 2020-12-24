Во многих регионах страны губернаторы принимают решение сделать 31 декабря выходным днем. А в следующем году он, похоже, станет таковым на федеральном уровне, для всей страны.«КП» обратилась к человеку, который много лет проработал в Организации объединенных наций — а как в других странах с праздниками и с выходными? И нужно ли нам на кого-то равняться?Вот что сказал нам бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе:- Хватает ли в России выходных — скоро 31 декабря к ним добавится?- У нас и так слишком много выходных— это неправильно. Мы ведь живем в большом мире, и чем дальше, тем больше связаны с остальным миром. Связи экономические, человеческие, гуманитарные нашими затяжными праздниками посреди зимы с другими странами, где таких праздников нет, нарушаются.- В большинство стран мира после нового года сразу начинают работать?- Конечно! Я не за то, чтобы нам во всем подстраиваться под других. Но, живя во взаимозависимом мире, ты же должен и принимать и некие, основные правила игры.- В ООН вы общались с высокопоставленными представителями многих стран — возникала когда-либо тема «длинных русских праздников»?- Нигде такого количества праздников, которые одновременно являются выходными, нет ни в Европе, ни в Северной Америке. Экономически это трудно иностранцам объяснить. При том, что, например, у французов праздников-то много. Возможно, даже больше, чем у нас. Но, во первых, они разбиты по всему году. Во вторых, они, скажем, отдыхают 14 июля, в День Взятия Бастилии, и на Рождество, но остальные то у них — праздничные, но при том рабочие. Такое же положение и в Китае. Они понимают, насколько длинные выходные тяжелы для бизнеса. И американцы понимают, со своими Днем благодарения, или Хеллоуином, или Днем независимости.- Их праздники связаны с конкретными историческими событиями, причем давними, в отличии от нас, где большинство «привязок» — из ХХ века?- Как правило, да. Яркий пример, как раз - взятие Бастилии. У американцев есть и исторические праздники, и основаны на полу-легендарных событиях — когда осенью индюшки в Америке якобы спасли первых поселенцев. Люди должны помнить, чем обязаны предыдущим поколениям.- То есть мы отдыхаем в день, например, когда женщины в Германии себя проявили давным-давно, а сами немцы в этот день работают...- Ну да, у нас 8 марта некогда был объявлен Днем солидарности трудящихся женщин и до сих пор он - общенациональный выходной. А в других странах его либо совсем нет, либо он на другой перенесен. Ну, Рождество мы с Европой и Америкой празднуем в разные дни - в силу понятных причин. И они потом начинают трудиться, а мы начинаем отдыхать до Нового года и завершаем глубоко после него — я противник вот такого подхода.- Значит, новых общенародных праздников-выходных нам точно не надо, а семейные праздники с нами останутся все равно?- Семейные праздники не отменит никто.- А если какие-то советские вернуть — вроде Дня Октябрьской революции?- Есть ментальная привычка одного поколения. А у последующих поколений уже другие привычки. Я не сторонник резких изменений политического характера в быту людей. Но и ворошить прошлое бесконечно — самое плохое дело. Прошлое-то разное было.Когда я впервые оказался в Испании, меня удивила и порадовала такая фраза по поводу Гражданской войны 30-х годов: «Во время войны в Испании были правые и левые, а теперь мы все испанцы». Обществу нужно единение, нам не нужны разъединяющие праздники. Во Франции спокойно уживаются и революция, и император Наполеон.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСделать выходным 31 декабря, поднять выплаты врачам: Путин провел первое заседание обновленного ГоссоветаПрезидент поддержал идею \\"Единой России\\" (подробности).