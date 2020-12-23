Выплаты врачам, которые будут бороться в предстоящие праздники с коронавирусом, удвоят, а 31 декабря сделают выходным днем. Об этом заявил Владимир Путин на Госсовете, который проходил уже в обновленном составе и в новом конституционном статусе. Озвучил эту идею глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.Путин идею поддержал.- Отдыхать - не работать, у нас праздников много – одним больше, одним меньше, - сказал он. – 31 числа своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому надо поддержать. Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я обращаю внимание на предложение и рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня.До этого момента на своем уровне 31 декабря объявили выходным для госслужащих и рекомендовали сделать это всем остальным главы 40 регионов из 85. Не успел еще завершиться Госсовет, как к ним присоединился Кузбасс. По всей видимости, в ближайшее время то же самое сделают и все остальные.В ходе Госсовета президент поручил доработать национальный план по развитию страны и на его основе сформулировать по каждой национальной цели конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайшие три года.- Обозначенные задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит, - заявил Путин. - Они должны, наоборот, продемонстрировать не бумажный, а реальный прогресс по достижению каждой национальной цели, отражать изменения в жизни людей.ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН- (О дальневосточном гектаре) – Земли-то много, но обустроенной земли, обеспеченной инфраструктурой, недостаточно, не хватает. Даже первые шаги по выделению дальневосточного гектара показали, что были случаи, когда давали землю в таком \\"неудобье\\", использовать эти гектары было совершенно невозможно.- По поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее... Я не думаю, будет, как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу - и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности.- Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера.- За работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и врачам, однако Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере.- (О дороговизне билетов на Дальний Восток) 7 млрд рублей у нас на эти перевозки субсидий. Мне кажется, этого мало - не кажется, я уверен, что этого мало. Можно планов иметь громадье - и до 2030 года, и еще на тысячу лет вперед, но гражданам сейчас надо летать. Надо сшивать территории!