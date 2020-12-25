В столице, как и во всем мире, становится больше больных коронавирусом. По данным Оперштаба, на прошлой неделе в Москве наблюдалось временное снижение заболеваемости на 12 процентов. Но сейчас вновь рост на 5% и увеличение количества госпитализированных. Только за последние сутки в городе подтверждено 8203 новых случая заражения COVID, из них в больницах оказались 1772 пациента. Ситуация серьезная и в других странах. Цифры по заболевшим особенно зашкаливают в США и Европе, где десятки тысяч вновь выявленных больных.Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновленные рекомендации по ношению масок во время пандемии. В частности, их стоит надевать как вне помещений, так и внутри, если невозможно соблюдать безопасное расстояние. Даже если в здании хорошая вентиляция. Такого же мнения придерживаются и российские медики.«Маску необходимо надевать при посещении любых общественных мест, таких как магазины и общественный транспорт, где вы можете оказаться в близком контакте с другими людьми, - говорит Владимир Чуланов, замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, профессор. - Маска помогает защитить вас, если вы встретитесь с больным человеком, а также защитит других людей от заражения, если вы больны. Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения коронавируса, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии».НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВ ФЕЙКОВВ том, что маски действительно работают и весьма эффективно, убедились американские и японские исследователи. Пока масштабная вакцинация только начинается, сегодня вряд ли найдется другая подобная защита от вируса. Ведь хлопковые и медицинские маски становятся реальным барьером от переносимых по воздуху частиц коронавируса. Это доказали, к примеру, исследователи Токийского университета. В герметичной камере они поставили две обращенные друг к другу головы манекенов. Из одной распылялись частицы вируса, другая - ими «дышала» через маску и без нее. Выяснилось, что голова в маске поймала на 40% меньше частиц вируса, чем голова без такой защиты.«У большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно, - отмечает Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. - Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактным путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками».Научные результаты легко развенчивают мифы о вреде и бесполезности масок. Американский журнал The Atlantic нашел такие вбросы в Фейсбуке и доказал с помощью исследований, что распространяемые в соцсетях страшилки являются ложью. К примеру, нет никаких доказательств, что маски снижают уровень получаемого кислорода и приводят к накоплению углекислоты. Все это сказки.НОРМА ЖИЗНИНеверующие в силу масок после эксперимента тех же японских ученых наверняка призадумаются и начнут соблюдать простые правила. Среди тех, кто сначала упорно отрицал эффективность масок, отменял масочный режим, а теперь вводит жесткие ограничения оказалась Швеция. Скандинавская страна столкнулась сегодня с рекордной вспышкой заражений - в пять раз выше весенних пиков. Король Швеции признал ошибочной стратегию отказа от карантина.В других государствах сейчас объявлены и более серьезные ограничения, в том числе и штрафы за их нарушения, чем в России. Например, в Берлине - штраф от 50 до 500 евро за отсутствие маски в общественном транспорте. А в Катаре противникам масочного режима светит штраф $55 000 (более 4 миллионов рублей) или же тюремный срок до 3 лет.В самом деле не носить маску во время пандемии - это преступление. Ведь только все вместе сможем побороть опасную инфекцию. Надо лишь забыть о некотором дискомфорте ради жизненной необходимости. Мы многое уже узнали о коронавирусе за этот год, но все же остаются вопросы. Никому неизвестно, как организм отреагирует на вирус, чем может обернуться для здоровья перенесенная болезнь. Зачем рисковать собой и другими людьми? Проще надеть маску и защититься самому и окружающим. Тем более что простые правила в пандемию уже становятся для многих нормой поведения.«Ежедневное надевание на себя маски до выхода из дома - это как ритуал, обряд, что-то вроде облачения в спецодежду, - говорит Дональд Лоу, профессор Гонконгского университета науки и технологии, занимающийся поведенческой экономикой. - Совершая любое обрядовое поведение, человек ощущает необходимость следовать тому, что символизирует эта конкретная униформа, то есть правилам гигиены, не трогать лицо, избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию».ЖИТЕЛИ СТАРАЮТСЯ НЕ НАРУШАТЬСреди москвичей тех, для кого ношение маски во время пандемии стало нормой, уже давно большинство. Это показывают постоянные проверки в общественных местах - в магазинах, торговых центрах, в городском транспорте, театрах, на других многолюдных площадках.«Около 90 процентов горожан соблюдают масочный режим, - сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг. - Но есть и нарушители. Тем не менее 10 процентов нарушителей - это достаточно, чтобы подвергать других риску заболевания коронавирусом».От каждого из жителей сегодня зависит, как дальше будет развиваться ситуация. Чем больше людей соблюдает масочный режим, тем больше у города и его жителей шансов продолжать нормальную жизнь. Гулять, ходить в театры или рестораны, развлекаться и не волноваться об очередной вспышке инфекции. Болезнь, наоборот, станет все дальше отступать. А жесткого карантина и вовсе не будет благодаря ответственности горожан.