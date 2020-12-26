Илья Авербух и Лиза Арзамасова 20 декабря сыграли свадьбу. 46-летний фигурист и его 25-летняя избранница оформили законный брак после нескольких лет отношений. Многие поклонники гадают: как к женитьбе продюсера отнесся его 16 летний сын Мартин? И как парень ладит с молодой мачехой, ведь Лиза ненамного старше него?На этот вопрос ответил сам Авербух, дав первое после свадьбы интервью. По словам продюсера, Лиза и Мартин подружились и прекрасно уживаются под одной крышей. Вся семья собирается вместе встретить Новый год.- Последнее время отмечал Новый год вместе с сыном и родителями в Подмосковье. В этом году с нами будет еще моя супруга Лиза. Зальем на озере каток и пойдем играть в хоккей, - рассказал Авербух «Вечерней Москве».Продюсер считает себя не строгим отцом: по его словам, он скорее папа-друг, поэтому с Мартином у него хорошие доверительные отношения. К слову, сын одним из первых поздравил отца и его новую избранницу со свадьбой.- Папа, рад за тебя и за нас. Счастья! – написал молодой человек в Инстаграме.Мартин – сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой – сейчас живет в загородном доме отца вместе с ним и с Арзамасовой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет. Ранее Авербух упоминал, что Мартина и Лизу объединила любовь ко льду. Несмотря на то, что молодой человек родился в спортивной семье, он никогда не проявлял интереса к фигурному катанию. И так случилось, что именно возлюбленная папы убедила его попробовать кататься.- Лиза не очень любит спорт, но, как я сейчас узнал, она любит мотоспорт. У нее страсть к квадроциклам, мотоциклам, что она творит… Это абсолютно бесстрашный человек. При этом она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов выхода Мартина на лед. Так бережно она его сподвигла, а дальше он уже сам проявил инициативу, - рассказал продюсер.С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года. К тому времени звезда «Папиных дочек» и известный фигурист уже жили под одной крышей и, по видимому, собирались вывести свои отношения на новый уровень. Месяц назад поклонники заметили на безымянном пальце Лизы кольцо и заговорили о помолвке пары. Но Авербух пресек все пересуды, сообщив, что их не с чем поздравлять. Как выясняется сейчас, продюсер лукавил и в тайне планировал свадьбу.