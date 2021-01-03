Один гвоздьЧешские археологи показали гвоздь, который они нашли, обследуя подземелья Милевского монастыря, - сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на Чешское информационное агентство СТК. Милевский монастырь, который был основан в конце XII века, изобилует тайными комнатами. В одной из них и был спрятан ржавый гвоздь. Он лежал в деревянной шкатулке, крышку которой украшала золотая бляшка с крестом и буквами I и R.Буквы, очевидно, можно расшифровать как Jesus Rex, что в свою очередь, означает «Царь Иисус». Так в средние века было принято «маркировать» наиболее ценные христианские святыни:Возраст дуба, из которого изготовлена часть шкатулки, оценен почти в 2 тысячи лет.Шкатулку кто-то припрятал - скорее всего от гуситов, которые захватили и сожгли монастырь в 1420 году. С тех пор она находилась в потайной комнате.Чешские археологи полагают, что для монахов-премонстрантов, владевшим монастырем, гвоздь, из шкатулки представлял огромную ценность. То есть был реликвией. И весьма высока вероятность того, что гвоздь этот – и в самом деле с распятия Иисуса Христа.Полной уверенности в том, что гвоздь «тот самый», конечно, быть не может. Но и совсем уж исключить такое тоже нельзя. Ведь по легенде, святая Елена, предприняв паломничество в Иерусалим спустя примерно 300 лет после трагических событий, обнаружила там не только гроб господень - пещеру, в которой тот был погребен Иисус Христос, но и остатки креста, на котором он был распят, и какие-то четыре гвоздя. Елена привезла реликвии сыну - императору Константину. А тот, упаковав часть их в шкатулки, раздал уважаемым людям. Один из гвоздей вполне мог попасть в Милевский монастырь. Если монахам в итоге не подсунули подделку.Еще два гвоздяКуда больше «истории» еще за двумя гвоздями – тоже, предположительно, с распятия Иисуса Христа, которые были обнаружены вместе с останками первосвященника Каиафы.Подробно с «доказательной базой», предоставленной исследователями гвоздей – учеными из Израиля и Швейцарии, знакомит материал «Комсомолки».Гвозди - с когда-то округлыми шляпками, длиной около 8 сантиметров - были обнаружены в 1990 году в могиле, вскрытой районе Абу-Тор Иерусалима. В могиле – в пещере, устроенной в горе, был похоронен, как выяснилось, первосвященник Каиафа – то самый, который отправил на смерть Сына Божьего.