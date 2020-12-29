В самом начале пандемии новой коронавирусной инфекции появились вопросы, которые продолжают звучать и сейчас: безопасно ли прививать детей от других инфекций в это время? Быть может, стоит переждать пандемию?Отход от плановой вакцинации выпустит болезни из-под контроляНациональная ассоциация специалистов по контролю инфекций оценила риски от прерывания плановой вакцинации детей и пришла к выводу, что даже небольшое снижение числа привитых может обернуться для всех нас вспышками инфекций.Осенью этого года Роспотребнадзор обратил особое внимание на важность вакцинации против коклюша и сохранение приверженности графику плановой вакцинации детей для того, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.В 2019 году заболеваемость коклюшем в России выросла в 1,4 раза. По статистике, максимальная заболеваемость приходится на детей до 1 года.Возбудители других инфекций не исчезли и представляют не меньшую опасность для детей, чем коронавирус, на фоне вспышки COVID-19 они могут активизироваться, а ребенок окажется не защищен из-за сдвига графика вакцинации.Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против нового коронавируса, распространяющегося сейчас.Какому графику профилактических прививок стоит следовать в пандемию?Министерством здравоохранения РФ разработан и утвержден Национальный календарь профилактических прививок (Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. 2020).- Открывают список детской вакцинации прививки против туберкулеза и гепатита В при рождении, затем вакцинация против гепатита В продолжается в 1 и 6 месяцев.- Следом за этими двумя прививками идет вакцинация против пневмококковой инфекции в 2, 4 и 15 месяцев.- Далее прививают против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита в 3 - 4,5 - 6 и 18 месяцев. Эти болезни особенно опасны для детей первого года жизни.Коклюш - это длительное, тяжелое, изнуряющее и иногда - смертельное заболевание. Врачи называют коклюш одной из самых распространенных инфекций у детей. Бактерия коклюша очень заразна, поэтому эпидемия может развернуться быстро. Особенно высока вероятность тяжелого течения коклюша у детей первых 6 месяцев жизни).Токсин, выделяемый бактерией дифтерии, способен поражать одновременно рот и носоглотку, сердечно-сосудистую, нервную системы, бактерии столбняка ставят под угрозу нервную систему ребенка, сильные судороги при столбняке могут привести к смертельному исходу. Полиомиелит характеризуется патологией нервной системы, вызывающей параличи конечностей. Дети из группы риска также прививаются и от гемофильной инфекции типа b, которая вызывает такие тяжелые заболевания, как воспаление легких и гнойный менингит.- Когда ребенку исполняется год, в ход идут вакцины против кори, краснухи, эпидемического паротита. Прививаться против этих трех инфекций раньше возраста 12 мес. в обычных условиях нет смысла, поскольку антитела, полученные младенцем от матери, могут дезактивировать компоненты вакцины.Очень важно придерживаться графика вакцинации, так как введение вакцины позже, чем рекомендовано, увеличивает вероятность задержки формирования защитного иммунитета и развития инфекции, защиту против которой не успели создать.Идеальный календарь прививокВ дополнение к обычному календарю прививок, Союз педиатров России разработал Идеальный календарь прививок. Сюда дополнительно включены прививки против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции, вирусного гепатита А, папилломавирусной инфекции, а также прививка против гемофильной инфекции типа b для всех младенцев первых лет жизни, а не только для выборочных групп. Обязательны ли эти прививки? Все решения по поводу того, дополнительно прививать или нет ребенка, принимают родители. Но стоит учитывать, что многие инфекции могут протекать опасным для жизни ребенка образом. Например, гемофильная инфекция типа b может приводить к развитию тяжелой пневмонии с осложнениями на сердце и легкие. Еще одна тяжелая форма этой инфекции - гнойный бактериальный менингит, который даже при современном уровне медицины может заканчиваться смертельно в 20% случаев, а у трети переболевших на всю жизнь сохраняются остаточные явления: глухота, нарушения речи, задержка развития. Наиболее опасна гемофильная инфекция для детей до 5 лет, а единственным надежным способом профилактики является вакцинация.Если все-таки выпал из графикаКонечно, если вакцинация начата, то крайне желательно соблюдать график прививок, не пропускать его, чтобы иммунитет сформировался должным образом. Это правило верно и на период пандемии коронавируса, как отмечает Союз педиатров России.Минздрав России рекомендует, чтобы дети, которые не получили прививки в срок, прививались «догоняющей» вакцинацией с соблюдением схем национального календаря прививок и инструкций по применению конкретных вакцин. В условиях ситуации с новым коронавирусом догоняющий график должен быть спланирован с возможно меньшим количество посещений.! Важно. Многие детские прививки проходят в несколько этапов. Схема полной иммунизации подразумевает введение нескольких последовательных доз препарата, которые формируют стойкий и длительный иммунитет. Важно соблюдать прививочный график, чтобы старания не оказались бесполезными.Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что если мы вакцинированы, то защищаем не только себя, но и окружающих нас людей. Пандемия нового коронавируса уже привела к некоторому сокращению числа провакцинированных детей, что может способствовать росту заболеваемости и смертности от болезней, которые можно предотвратить.