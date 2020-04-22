Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию

22 Апр 2020 2020-04-22T17:26:44+03:00

Дети при заражении коронавирусной инфекцией склоны к тому, что болеют не COVID-19 в чистом виде, а комбинацией сразу нескольких вирусов. Фото: REUTERS

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Приостанавливать общую вакцинацию от других заболеваний нельзя даже на фоне распространения коронавирусной инфекции, ведь это ставит под угрозу жизни и здоровье детей. Об этом на пресс-конференции в онлайн режиме рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Лейла Намазова-Баранова.

Специалист напомнила о ситуации, которая произошла в Конго во время вспышки эпидемии Эбола. Тогда населения страны перестали вакцинировать от кори, в результате чего множество людей погибло от смертельного заболевания.

- Если в настоящее время перестать прививать детей, мы подвергнем их жизни большому риску. Имеется в виду, в первую очередь, первичная вакцинация, но даже когда речь идет о ревакцинации, надо четко понимать, против какой инфекции вы должны ее получить, - сообщила Намазова-Баранова.

Она подчеркнула, что маленькие дети при заражении коронавирусной инфекцией склоны к тому, что болеют не COVID-19 в чистом виде, а комбинацией сразу нескольких вирусов. Организм переносит такой вид заражения куда тяжелее. На фоне вспышки коронавируса могут активизировать и другие инфекции, от которых ребенок окажется незащищен из-за отмены вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU