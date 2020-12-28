В обозримом будущем продуктовую линейку коммерческих автомобилей УАЗ пополнит новая модификация. На просторах Интернета появились первые «живые» свидетельства существования ульяновской «полуторки» с двускатной ошиновкой колес задней оси. О перспективной версии, которую давно, признаться, требовал отечественный рынок, неоднократно заявлял сам завод, в том числе в лице гендиректора Адиля Ширинова. Теперь, судя по опубликованному коллегами из журнала «За рулем» видео, а также засвеченным в Сети тизерам, планы стали былью.Даже поверхностный анализ вводных четко дает понять – ради реальной адаптации модели для города, где аккумулированы основные логистические задачи, в компании не поскупились на новшества. Конструктивные изменения затронули практически все основные параметры: управляемость, безопасность, практичность. Впрочем, стоп – коммерческая суть модели первым делом требует скорректировать прицел на грузоподъемности, которая прежде у пользователей Профи вызывала массовые нарекания.Аргументы в пользу улучшения – модернизированная задняя подвеска с усиленными рессорами и колесной спаркой с обеих сторон. Легендарные проседание кормы и посредственная послушность управления в загруженном состоянии отныне Профи не страшны. Вместе с расширенной передней колеей, рулевым демпфером а-ля УАЗ Патриот и очевидным апгрейдом передней подвески новшества шасси намекают на улучшение устойчивости, маневренности и ходовых качеств в целом.Следующий немаловажный момент, почему-то пока оставшийся без внимания – ГБО. Конкретно – сам баллон, объем которого, судя по кадрам, основательно увеличили. Да, оборудование наверняка останется практичным «допом», устанавливаемым, к чести производителя, непосредственно в заводских условиях. Но запас хода модели явно станет больше.Эффективность торможения улучшат задние дисковые тормоза вместо пресловутых «барабанов». Более удобные кресла новой конфигурации, помноженные на опционально богатую комплектацию, повысят степень водительского комфорта. Принципиально новая длиннобазная версия с растянутой грузовой платформой расширит сферу модельного применения. Увы, пока это все – подробности, по предварительным данным, должны появиться уже в ближайшие месяцы.К слову, как нам удалось узнать из информированных источников на предприятии, от полноприводного варианта Профи ульяновцы тоже отказываться не собираются. Двускатная версия просто заменит предшественника с ведущими задними колесами в модельном ряду.