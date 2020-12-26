Позаботиться о здоровье и одновременно сделать доброе дело. Такую возможность дает акция «Работай и помогай».Ее запустили благотворительный фонд Оксаны Федоровой и компания FOODWORKING. FOODWORKING - это \\"детище 2020-го\\": рабочие пространства, организованные прямо в ресторанах. Здесь есть WI-Fi, офисная техника, все необходимые принадлежности, можно работать, проводить встречи и мероприятия.Накануне новогодних праздников все гости пространств могут поучаствовать в благотворительной акции. Им предложат приобрести самую нужную вещь этой зимы - многоразовую медицинскую маску - за пожертвование в фонд Оксаны Федоровой. Все собранные средства пойдут на программу адресной помощи детям с ДЦП «Я хочу помочь». В рабочих зонах также размещены информационные стойки с QR-кодом для пожертвований и информацией о фонде.- Под Новый Год любое, даже самое маленькое хорошее дело может стать настоящим чудом, особенно когда объединяется много неравнодушных людей. Мы рады, что можем внести свой вклад в помощь детям, для которых возможность пройти вовремя лечение жизненно необходима, - говорит основательница проекта FOODWORKING Татьяна Шараева.- Я очень рада, что благодаря сотрудничеству с FOODWORKING мы интегрируем благотворительность в повседневную жизнь людей и активно развиваем инфраструктуру благотворительного сектора. Программа «Работай и Помогай» позволяет участвовать в добрых делах в комфортном для участников формате, и я уверена, что у этой программы большой потенциал для развития! - считает обладательница титула \\"Мисс Вселенная\\", телеведущая, основатель БФ «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.В благотворительной программе участвуют кафе «Чайковский», сетьVasilchuki, «Чайхона №1», ресторан «Русский». Все адреса доступны на сайте: www.foodworking.ru