УЧЕНИЯ НАЧАЛИСЬ С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ\\"В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, утвержденным Министром обороны, практические занятия по боевой подготовке военнослужащих проводятся в суровых метеоусловиях и в различных рельефах местности. Перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к практическим занятиям, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями. Военнослужащие проводят стрельбы из стрелкового оружия по целям условного противника и выполняют другие практические задачи\\", - говорится на сайте Минобороны Азербайджана, которое объявило о начале учений.Отметим, что армия Азербайджана сокращается, а процесс демобилизации отмобилизованных во время конфликта военнослужащих будет полностью завершен к апрелю 2021 года. Очевидно, оставшимся военнослужащим придется совершенствовать свою боевую подготовку.В это время в Баку высадилась очередная группа турецких военных. Они должны будет приступить к службе в совместном с Россией наблюдательном центре уже с января следующего года.НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ УРОВНЕКарабахская проблематика обсуждалась в субботу в телефонном разговоре министров иностранных дел Армении и России Ара Айвазяна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает МИД России.\\"Особое внимание было уделено обсуждению нагорно-карабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября с.г. лидерами России, Азербайджана и Армении\\", - говорится в сообщении.В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Айвазян и Лавров обменялись также мнениями по \\"текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня\\".45 000 БЕЖЕНЦЕВ ВЕРНУЛИСЬ В СВОИ ДОМА\\"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлен еще 491 беженец. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 45 тысяч беженцев, - сообщает Минобороны России.В ведомстве отметили, что военнослужащими российского миротворческого контингента \\"обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры\\".Также миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.