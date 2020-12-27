За время президентства Дональда Трампа число американцев, которые считают Россию врагом, выросло почти на треть. Особенно заметно изменение отношения к РФ республиканцев в последние месяцы.Согласно социологическим исследованиям, за последние 3 года количество граждан США, которые видят врага в России, возросло на 11% и достигло 38%. Среди сторонников партии Трампа эти показатели соответственно составляют 16% и 40%.По утверждению большинства американцев, в ухудшении отношений виновата именно Москва, а власти США делали все возможное, чтобы сгладить острые углы.По мнению российских экспертов, причиной подобных негативных изменений в мнениях граждан США являются стереотипы, навязанные СМИ в угоду правящим кругам, поскольку без внешнего врага очень сложно вести некоторые дела. При этом вне зависимости от того, кто именно находится в президентском кресле, Соединенные Штаты будут пытаться вести разговор с Россией с позиции силы.Последние опросы показали: 43% респондентов уверены, что во время президентства Байдена отношения Москвы и Вашингтона будут планомерно ухудшаться. На обратное надеются 25% опрошенных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп обозвал Байдена «фейковым президентом» и обвинил ФБР в бездействииПо словам Трампа, у всех на глазах произошло крупнейшее мошенничество в истории страны (подробности)