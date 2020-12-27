Действующий президент США Дональд Трамп никак не желает смириться с поражением на выборах и продолжает настаивать на многочисленных махинациях с голосами, а также на нелегитимности своего оппонента Джо Байдена.На своей странице в Twitter Трамп обозвал Байдена «фейковым президентом», а также поделился историей о голосовании в Афганистане, которое было проведено честнее, чем в США.Ранее глава Белого дома уже заявлял, что президентская гонка в Соединенных Штатах прошла как в странах третьего мира.Кроме того, Дональд Трамп предъявил претензии ФБР и Минюсту, которые, по его мнению, спокойно смотрят на массовые фальсификации с голосами избирателей и пообещал сюрпризы в день утверждения итогов голосования коллегии выборщиков:- История запомнит. Никогда не сдаваться! – написал Дональд Трамп в Твиттере.