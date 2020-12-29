О том, как и почему это происходило и откуда взялись традиционные символы Нового года, «КП» поговорила с писателем и историком Александром МЯСНИКОВЫМ.В НОЧЬ НА 1 СЕНТЯБРЯ СТРЕЛЯЛА ПУШКА- Александр Леонидович, особенность Нового года в том, что многие праздники у нас часто заменяли другими, а встреча Нового года всегда оставалась собой, но гуляла по календарю. За что ее так?- Причем гулял Новый год не только по календарю, но и по временам года. До 1700 года Новый отмечали в России 1 сентября. И в церковном календаре годовой цикл начинается с сентября, так называемое новолетие. Это в 1492 году великий князь Московский и всея Руси Иван III Васильевич утвердил постановление церковного Собора о переносе новолетия на первый сентябрьский день. Первое число сентября народ знал как день святого Симеона Столпника. Считалось, что к первому дню осени завершались основные работы, связанные с уборкой урожая.- А до Ивана III?- В марте, с приходом весны. В простонародье первый сентябрьский день назывался Семеном Летопроводцем, потому что этим днем оканчивалось лето и начинался новый год. Этот праздник в Москве, в Кремле, отмечали с особой пышностью и великолепием. В ночь на 1 сентября после выстрела кремлевской пушки звонили колокола Ивана Великого, и люди желали друг другу счастья, троекратно целовались, гуляли. В процессе торжественной встречи Нового года в Первопрестольной принимали участие тысячи горожан.СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД ПРАЗДНОВАЛИ ВСЕГДА- А за пределами Москвы тоже отмечали?- За пределами Первопрестольной осеннюю «смену лет» отмечали весело: водили хороводы, устраивали уличные игры и пирушки-складчины. Но народ не забывал и про старый Новый год - мартовский.- То есть эта традиция двух Новых годов - по новому стилю и по старому - на самом деле родилась не после 1918-го, с переходом с юлианского на григорианский календарь?- Да, намного раньше, с 1492 года. Только даты были другие, не как в наше время. Сейчас 1 января по новому стилю и 14 января по старому. А тогда были 1 марта и 1 сентября. А с 1700-го народ отмечал Новый год тоже дважды: 1 сентября и 1 января.ЯБЛОКО НА РУСИ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ШИШКУ- Вы в своей книге об истории праздников пишете, что на Новый год был царский подарок. Какой?- Последний раз Новый год в день 1 сентября на Руси был отпразднован с царской пышностью в 1699 году. Устроителем торжеств был первый русский генералиссимус Алексей Семенович Шеин. Он собрал бояр, гражданских и военных чиновников, большое число матросов. К ним подходил сам царь Петр I и наделял каждого главным символом нового года - яблоком. Поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. Каждый заздравный кубок царя Петра сопровождался выстрелом из 25 орудий. А уже 20 декабря 1699 года царь Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января.- То есть главным подарком было яблоко?- Да. Вряд ли найдется какой-нибудь другой плод, который бы сыграл в истории человечества более значимую роль, чем яблоко. Вспомним Адама и Еву, Троянскую войну - Париса и Елену Прекрасную, молодильные яблоки.- Поэтому новогоднюю елку в старину украшали яблоками?- Конечно. Но именно с яблоками, точнее их неурожаем, связана еще одна традиция. Которая жива до сего дня. Это украшение елки шарами. Случилось так, что 1850 год в Европе был засушливым, настоящие яблоки не уродились, вот и пришлось их заменить искусственными. Так появились стеклянные елочные шары.Елочные украшения во все времена в России служили талисманом будущей счастливой жизни. Поэтому производство елочных игрушек не прекращалось и во время Великой Отечественной.КАК БОЯРИН СТАЛ НОВОГОДНИМ ВОЛШЕБНИКОМ- А Дед Мороз с подарками когда появился?- Образ Деда Мороза в русском фольклоре складывался на протяжении многих веков. Мне нравится правдивая легенда, связанная с эпохой Петра I. Тогда по его указу в России появилась не только рождественская елка, но и Дед Мороз Красный Нос. С цветом носа и связано предание. Петр I, указав украшать дома елками на европейский «манир» и веселиться, отправился в ночь проверять, все ли выполняют царский указ. Когда он зашел к боярину Федору Ромодановскому, то обнаружил последнего лежащим на полу без чувств. Федор веселился не на европейский «манир», а на русский. Спал, опьянев. А боярский нос был просто алым. В наказание Петр приказал боярину обрядиться в шубу и ходить всю ночь по домам москвичей, вручая подарки. Что тот и выполнял из последних сил. С тех пор в народе стали связывать образ доброго дедушки, появляющегося в новогоднюю ночь, с красным носом.СПУТНИЦА ДЛЯ ДЕДУШКИ- Снегурочка с ним была?- Образ спутницы Деда Мороза - это советская находка. Хотя образ Снегурочки возник в русской литературе в XIX веке.- У Александра Островского есть пьеса «Снегурочка».- Он переложил народную сказку на свой лад. Есть даже официальная дата рождения Снегурочки - 1873 год.Первые советские годы елки в смысле мероприятия были запрещены. И вдруг 28 декабря 1935-го, уже при Сталине, газета «Правда» опубликовала шокирующую своей смелостью заметку. Она начиналась так: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!» И всё завертелось.Общественные детские новогодние праздники стартовали по всей Стране Советов. Но к ним надо было разрабатывать сценарии. И вот тут-то стараниями советских педагогов и методистов (и с одобрения Сталина) Дед Мороз получил то, чего не имели ни святой Николай, ни Санта-Клаус, - внучку.Первое появление на празднике елки пары Дед Мороз - Снегурочка состоялось в московском Доме Союзов в 1937 году. Премьера прошла удачно, и с тех пор они вместе.ТЕСТВсе ли ты знаешь про Деда Мороза? Например, откуда он родом?Сказочный дедушка принимает письма с желаниями круглый год от взрослых и детей. И так уже много-много лет... (подробности)