Названы победители конкурса смешных фотографий дикой природы 2020 года

Стали известны имена победителей конкурса смешных фотографий дикой природы 2020 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Передать невероятную красоту дикой природы и показать ее обитателей такими, какие они есть на самом деле, в своей среде, процесс не из легких. Однако есть те, кому удалось сделать удачные снимки и при этом показать, насколько животные могут быть смешными.

В конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards (Комедийная фотография дикой природы), который состоялся в 2020 году в шестой раз в онлайн формате, свои работы представили многие авторы - более семи тысяч снимков со всего мира. Возможность по достоинству их оценить представилась 12 судьям. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Так, победителем стал фотограф Марк Фицпатрик (Mark Fitzpatrick) с потрясающей работой под названием "Terry The Turtle Flipping The Bird". На фото черепаха перевернула одну из своих лап, и показала всем свое отношение к происходящему в этом году.

Фото: Mark Fitzpatrick/Comedy Wildlife Photography Awards

Отмечается, что снимок был сделан, когда Фицпатрик плавал с черепахами у острова Леди-Эллиот в Квинсленде (Австралия). Ему удалось поймать момент, когда ласты Терри отодвигаются, когда он плывет к камере, создавая впечатление, будто черепаха на самом деле показывает Марку средний палец.

Несмотря на то, что официально главный победитель в конкурсе только один, другие участники тоже смогли раскрыть свои таланты в других номинациях. Так, были определены снимки, которые получили наибольшее признание среди зрителей. Одним из таких стало фото под названием "Развлечения для всех возрастов" ("Fun For All Ages") фотографа Томаса Виджаяна (Thomas Vijayan). Посмотрев на снимок можно понять, что красиво развлекаться и отдыхать могут не только люди.

Фото: Thomas Vijayan/ Comedy Wildlife Photography Awards

Победитель под номером три своей работой заслужил премию Spectrum Photo Creatures In The Air (Существа в воздухе) Тим Хирн со снимком "Hide And Seek" (Прятки).

Фото: Tim Hearn Damselfly/Comedy Wildlife Photography Awards

Еще один снимок, который был высоко оценен - фото Дейзи Джилардини (Daisy Gilardini) "Смертельный пук" ("Deadly Fart"). На нем продемонстрировано, насколько запахи иногда могут быть неприятные. Даже для медведя.

Фото: Daisy Gilardini/Comedy Wildlife Photography Awards

На этом позитивные снимки не заканчиваются. "Смайлик" Артура Телле Тименна (Arturo Telle Thiemann) - пример того, что все могут улыбаться в независимости от своей среды обитания и образа жизни.

Фото: Arturo Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photography Awards

Также зрителей впечатлила работа Роланда Краница (Roland Kranitz) "O Sole Mio" (О мое солнце), на которой сурикат испытывает невероятные эмоции. От волнения он даже встал на задние лапы, а передние сложил так, что его поза больше напоминает мольбу о помощи.

Фото: Krànitz Roland/Comedy Wildlife Photography Awards

Раннее утро вдохновляет на подвиги далеко не всех. Иногда лучше хорошенько отдохнуть, так, как это удалось животному на снимке Чарли Дэвидсона (Charlie Davidson) "Пора вставать" ("Almost Time To Get Up").