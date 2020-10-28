Верховный суд Виргинских островов приговорил экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова к 18 месяцам заключения

«Верховный суд островного государства решил, что господин Мазуров проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб», - сообщает газета «Коммерсант».

ВСЕМИРНЫЙ АРЕСТ ИМУЩЕСТВА

По оценкам кредиторов, основатель группы компаний «Новый поток» и бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров должен трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company 69,6 млн евро на основании договора гарантии по английскому праву. Эта гарантию была выдана несколько лет назад в обеспечение обязательств Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Так как НПЗ не исполнил свои обязательства по соглашениям предоплаты под будущую поставку, VTB Commodities потребовала от гаранта - Мазурова - выплатить средства за предприятие, но он этого не сделал. Тогда дочерняя структура ВТБ обратилась в Лондонский международный третейский суд (LCIA), и тот 29 апреля 2020 года постановил взыскать с Мазурова весь долг.

«В поддержку арбитражного разбирательства в Лондоне VTB Commodities обратилась в Верховный суд Британских Виргинских Островов с заявлением о всемирном аресте активов Дмитрия Мазурова, которое было удовлетворено, - пояснил «Коммерсант». - Согласно решению суда, господин Мазуров должен был раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует независимо от их стоимости».

Хотя с момента вынесения судебного приказа по активам прошло больше десяти месяцев, Мазуров не раскрыл эту информацию. Поэтому Верховный суд Виргинских островов 28 сентября 2020 года приговорил его к 18 месяцев тюрьмы за неуважение к правосудию.

«29 января 2020 года, Арбитражный суд Москвы ввел в отношении Мазурова процедуру реструктуризации долгов, а 16 июня бизнесмен был признан банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества, - напоминает агентство «Интерфакс». - Между тем, помимо задолженности перед VTB Commodities Мазуров также должен 3,2 млрд руб. банку ВТБ по договорам поручительства, которые бизнесмен заключил в обеспечение обязательств ООО "ТК Проперти" по кредитному договору и соглашению о выдаче гарантии, пишет газета. Крупнейшим кредитором Мазурова помимо ВТБ выступает Сбербанк, признанный одной из потерпевших сторон и в уголовном деле предпринимателя».

«ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

15 июля 2019 года суд арестовал Дмитрия Мазурова по делу о мошенничестве. Бизнесмену вменяется хищение $29 млн у Сбербанка, а также растрата 473 млн руб.

«В Сбербанке считают, что Мазуров и Лисовиченко ввели этот, а возможно, и другие банки в заблуждение о финансовом состоянии НПЗ, для которого просили кредиты. Они скрыли, что у завода есть крупные долги перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый Поток», фактически подконтрольные Мазурову, - резюмировало сообщение «Сбера» агентство «Интерфакс». - Также в банке нашли многочисленные договора, которые НПЗ заключил «на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».

Сейчас следственные действия российских правоохранительных органов в отношении Мазурова, арестованного в июле 2019 года, завершены. Срок ареста бизнесмена продлен до 13 января 2021 года. Расследование дела должно завершиться в начале декабря - за месяц до истечения максимального срока ареста Мазурова, составляющего 18 месяцев. Как отмечает «Коммерсант», защите бизнесмена о решении Верховного суда Британских Виргинских островов известно не было. По информации газеты, адвокаты считают, что оно никак не отразится на его преследовании в России. Однако после его завершения, если господин Мазуров вернется в бизнес, в том числе попытается заняться им за границей, его кредитная история в связи с решением суда БВО будет сильно испорчена, и он не сможет получить ни крупных займов, ни открыть счета в ведущих банках.