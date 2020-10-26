Форум «Открытые инновации» собрал более 120 тысяч участников из 134 стран

Более 120 тысяч человек из 134 стран стали участниками IX Международного форума инновационного развития «Открытые инновации». В этом году он впервые проходил онлайн. Темой Форума стало развитие цифровизации под влиянием пандемии и технологические тренды постковидного будущего.

«Открытыеинновации» вновьпрошливформатетрехдней — «Humancentric Society», «Survival Economy», «Futuristic Technology». Российские и зарубежные спикеры подключались к программе дистанционно или выходили в эфир из специально оборудованных студий в Технопарке «Сколково».

За три дня Форума состоялось более 100 деловых мероприятий с участием 448 экспертов из 33 стран. Количество просмотров трансляции на сайте «Открытых инноваций» достигло 135 770, а количество уникальных посетителей сайта — 121 159. Трансляция также велась в социальных сетях (1 653 962 просмотра во «ВКонтакте», более 63 300 — на YouTube) и на сайтах партнеров. Записи всех сессий можно посмотреть на официальном сайте Форума.

Президент РФ Владимир Путин направил приветственное письмо участникам «Открытых инноваций». Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн и Заместитель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев записали специальные видеообращения для пленарного заседания Форума «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?»

В сессиях деловой программы Форума приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, лауреат Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Майкл Кремер, вице-президент Google Меир Бранд, генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев, руководитель технического отдела по правительственным, рыночным и торговым вопросам Intel Клэр Вишик, директор McKinseyGlobalInstitute Джонатан Ветцель, генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, генеральный директор – председатель правления АО «РЖД» Олег Белозёров, корпоративный ученый 3M Джейшри Сет и другие эксперты.

В рамках Форума «Открытые инновации» было подписано восемь соглашений между ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и российскими фондами, компаниями и университетами. Также подписаны соглашения между Фондом «Сколково» и SCHNEIDER GROUP, ВТБ и Skolkovo Ventures, Правительством Москвы, РВК и Агентством стратегических инициатив, ГК «Цифра» и Академией Ростеха. О подписании Меморандума о сотрудничестве объявили Фонд «Сколково» и Союз цифровой экономики Берлина-Бранденбурга.

Традиционная выставка StartupExpo также прошла онлайн и продолжит работу после завершения Форума. Любой желающий может посетить виртуальные стенды 400 технологических компаний в специальном разделе сайта.

Соорганизаторами Форума выступили Министерство экономического развития РФ, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд «Сколково», Российская венчурная компания (РВК), Фонд содействия инновациям и VEB Ventures.