Франция погружается в локдаун: Макрон ввел карантин по всей стране

Эммануэль Макрон объявил о введении карантина во Франции с 30 октября Фото: REUTERS

Франция погружается в частичный локдаун, карантинные меры начнут действовать с завтрашнего дня и будут продолжаться, как минимум, до 1 декабря.

О новом этапе борьбы с COVID-19 объявил президент страны Эммануэль Макрон.

- Я решил, что надо с пятницы ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал Макрон в телеобращении, которое вышло в эфир национальных теле- и радиоканалов сразу после заседания правительства.

Карантинные меры будет действовать на всей территории Франции. Заморские территории (Сен-Мартен, Гваделупа, Гвиана и пр.) сохранят самостоятельность в принятии решений относительно введения дополнительных ограничений.

Локдаун будет частичным: продолжат работу школы и детские сады, сохранится допуск в дома престарелых и социальные центры. Вузы перейдут на онлайн-обучение. На удаленку уйдут все те, кто сможет это сделать.

В остальном карантин будет похож на весенний: рестораны, бары, кафе и практически все магазины (за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости) будут закрыты. Жители смогут покидать свои дома только по уважительной причине (поход в магазин за продуктами, посещение врача и т.п.).

Границы Франции останутся открытыми, но самим французам будет запрещено передвижение между регионами страны.

Непопулярное решение правительства мотивировано резким ростом больных COVID-19.

Сегодня число инфицированных коронавирусом во Франции превышает 1,2 млн. чел., 35541 человек с начала пандемии умер.

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