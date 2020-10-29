В США более 800 тысяч детей заразились коронавирусом

По данным врачей, за последние две недели в США число случаев заболевания COVID-19 у детей увеличилось на 14%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах врачи-педиатры бьют тревогу – более 800 тысяч детей заразились COVID-19.

- Казалось, что среди детей редки случаи заражения коронавирусом, но в настоящее время многие из них госпитализированы, - говорится в отчете Американской академии педиатрии.

В академии призывают всех педиатров и неонатологов предоставлять отчеты о случаях заболевания COVID-19, тестировании, госпитализации и смертности по возрасту, расе и этнической принадлежности детей. Эти данные могут проследить тенденцию распространения вируса.

Но пока ясно одно – детская смертность от COVID-19 чрезвычайно низка.

«Госпитализация и смерти, связанные с этим заболеванием, среди пациентов в возрасте от 6 до 14 лет, остаются редкостью», - написано в отчете педиатров.

По данным врачей, за последние две недели в США число случаев заболевания COVID-19 у детей увеличилось на 14%. В отчете не упоминаются случаи мультисистемного воспалительного синдрома у детей, которое связывают с коронавирусом. Это заболевание сопровождается болью в сердце, легких и органов желудочно-кишечного тракта. Сейчас в центре по контролю и профилактике заболеваний изучают связь между COVID-19 и этим заболеванием.

В США в последние дни наблюдается рост числа новых случаев заболевания. Там зарегистрировано более 8,7 млн. случаев коронавируса и более 200 тыс. смертей.

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