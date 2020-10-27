В США заявили о начале второй волны «панических закупок»

Американцы вновь поддались волне ажиотажного спроса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне роста случаев заболевания COVID-19 американцы вновь начали делать запасы продуктов и предметов первой необходимости.

Уровень «панических закупок» еще не достиг весеннего, но ритейлеры готовятся к возникновению дефицита самых востребованных товаров.

По мнению экспертов, покупательское поведение граждан страны претерпело значительные изменения в связи с тем, что большинство жителей США вынуждены проводить больше времени дома, а также питаться вне заведений общепита.

Снижение количества поездок по магазинам привело к тому, что люди, выбираясь из дома, стали тратить больше денег – средний счет за бакалейные товары увеличился на 17% по сравнению с началом года и сейчас составляет порядка $190 в неделю.

Вместе с этим отмечается рост спроса на предметы гигиены, консервы и замороженные продукты, что вызывает их нехватку. Владельцы магазинов стараются обеспечить наличие самых востребованных товаров, но это удается не всегда. Кроме того, изменилась и стратегия пополнения магазинных полок: если раньше товары подвозились лишь по мере того, как они расходовались, то теперь все стараются заблаговременно заполнить склады.

- Продуктовые магазины и розничные торговцы продуктами питания накапливают продукты, чтобы подготовиться к еще одной волне закупок из-за COVID-19. Розничные торговцы извлекли из пандемии ключевые уроки. Покупатели будут лояльны, даже если у вас нет специфических товаров (куриных ножек без кожи, мяса, маринованного в лайме), но у вас должно быть самое необходимое (куриные грудки), – заявил профессор менеджмента пищевой промышленности Корнельского университета Эдвард Маклафлин.

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