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Происшествия

Около церкви в Ницце мужчина с ножом напал на людей и обезглавил женщину

Мэр французского города не исключил, что произошедшее было терактом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Три человека погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце.

Мэр города допускает, что произошедшие было терактом

Мэр города допускает, что произошедшие было терактом

Фото: REUTERS

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил на страницах своего Twitter о задержании нападавшего. Чтобы обезвредить террориста, полиции пришлось открыть по нему огонь. Сейчас он в больнице с огнестрельным ранением. Его состоянии оценивается как среднетяжёлое.

Мэр выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за оперативные действия, а также не исключил, что произошедшее было терактом.

«Подтверждаю, что все наводит на мысль о террористическом нападении в базилике Нотр-Дам», - заявил глава города.

При этом, как сообщает Reuters, одна женщина была обезглавлена.

При МВД был создан кризисный штаб

При МВД был создан кризисный штаб

Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при ведомстве был создан кризисный штаб.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил, что приедет в Ниццу.

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