Орешкин назвал неудовлетворительной экономическую политику Евросоюза и США

Максим Орешкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

От того, как разные страны выйдут из пандемии, будет зависеть их экономический рост. Сейчас Россия выглядит неплохо. По крайней мере, если сравнивать с развитыми странами, падение ВВП не такое сильное. И это несмотря на то, что в тех же Штатах выделяют гигантские деньги, пытаясь потушить пожар в экономики, вызванный коронавирусом.

- Экономическая политика в развитых странах в последние годы оказалась неудовлетворительной. Если мы посмотрим на Японию, Европу и США, то безработица там высокая, и сейчас они стремятся обеспечить уровень спроса любыми методами, - пояснил Максим Орешкин, помощник президента России, выступая на форуме «Россия зовет».

Кстати, российское правительство многие критикуют именно за то, что оно выделяет мало денег на помощь экономике. В Кабмине считают, что действуют правильно.

- Важен не размер расходов, а их результаты. Все будет зависеть от того, как мы будем реагировать на ситуацию. И здесь нужно качество структурных мер, а не их количество, - пояснил глава Минфина Антон Силуанов.

Тем более что жесткой экономией в бюджете и не пахнет. Расходы не сокращаются. Минфин наращивает госдолг, занимая деньги на внутреннем и внешнем рынках, и погашает с их помощью дефицита бюджета (в этом году он составит 4,5 трлн рублей). А раздавать деньги просто так или снижать до нуля процентные ставки, как это делают в развитых странах, в России считают неправильным.

- Даже если процентные ставки будут низкие, но люди не будут знать, что их ждет в будущем, они не будут занимать и тратить деньги, они будут сберегать. Мы должны это понимать. При этом должна быть адресность этих расходов, чтобы они создавали уверенность, - пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, заимствовать у стран Запада политику массового печатания денег нам нельзя.

- Из этой политики очень тяжело выйти. Это неминуемо приведет к высокой инфляции. Слепо копировать опыт других стран нельзя. Тем более что регуляторы не от хорошей жизни это делают, - пояснила Набиуллина.

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