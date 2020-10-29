"Гарик пытался вернуть Кристину": Асмус и Харламов развелись и делят имущество

О разводе Асмус с Харламовым стало известно в июне Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус и Гарик Харламов больше не муж и жена. Суд поставил точку в бракоразводном процессе артистов, которые прожили вместе семь лет. Теперь они делят совместно нажитое имущество. При этом, по словам адвоката актрисы, резидент Comedy Club до последнего пытался вернуть теперь уже бывшую жену.

Адвокаты Кристины Асмус и Гарика Харламова после развода надеются мирно закончить переговоры по поводу раздела имущества звезд. По словам представителя актрисы, инициатором бракоразводного процесса является Кристина.

"Игорь на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен. В августе этого года, когда мы уже активно находились в суде, до последнего пытался вернуть супругу, наладить отношения с ней. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери", - цитирует Марину Дубровскую "СтарХит".

Она заверила, что совсем скоро Асмус сделает официальное заявление о разводе. Известно, что дочь Настя осталась жить с мамой. Недавно Харламов признавался, что ребенок пока не в курсе расставания родителей. Он заверил, что не разводился с женой ради дочки.

"Ты не представляешь, сколько времени именно это останавливало меня от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все... В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно", - откровенничал 39-летний шоумен.

Напомним, о разводе Асмус с Харламовым стало известно в июне. 16 июля шоумен подал в суд документы о разделе имущества. Причину расставания звезды так и не назвали. При этом пара сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом "Текст". Инсайдеры не раз утверждали, что Гарик особенно не тоскует. По слухам, он купается в женском внимании.