Гассиев дебютирует в супертяжах: «Мы отдаём полжизни этому виду спорта, кто-то больше»

Мурат Гассиев 31 октября проведёт свой первый бой в супертяжёлой весовой категории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боксёр экс-чемпион мира по версии IBF и WBA в первой тяжёлой весовой категории Мурат Гассиев 31 октября проведёт свой первый бой в супертяжёлой весовой категории. В соперниках у «железного» осетина албанец Нури Сефери.

Сразу после дуэли взглядов, на пресс-конференции, посвящённой предстоящему вечеру бокса в Сочи, Гассиев ответил на самые животрепещущие вопросы о своей карьере. По словам Мурата, он полностью готов к возобновлению своей карьеры и к новым вызовам.

О том, чем занимался два года

Последний свой официальный поединок Мурат Гассиев провёл 21 июля 2018-го года. Тогда в соперниках у осетина был чемпион из Украины Александр Усик. Финал Всемирной боксёрской Суперсерии закончился поражением Гассиева. А после – два с лишним года затишья.

Мурат рассказал о том, чем занимался это время, о травмах, которые преследовали его эти два года без боёв и о том, где и как готовился к поединку с Нури Сефери.

- С последнего боя прошло чуть больше двух лет. Это было долгое время без боёв. У кого бывает полгода-год, знает, как это тяжело. Но всё в прошлом. Я всё это время тренировался. Один раз откладывался бой - была травма. Потом сорвался второй бой. Но сейчас всё, слава Богу, позади, я готов вернуться на ринг.

Когда сорвался первый бой, я травмировал плечо. У меня лопнула капсула во время спарринга. Я четыре месяца готовился, набрал хорошую форму, но в одном из спаррингов нанёс удар по корпусу и почувствовал боль в плече. Отправились в Германию. Мне сразу сказали, что там жидкость с кровью. А второй раз - определённые моменты, которые я не хочу комментировать.

Я всё время готовился, но находился в зале. Всем известно, сколько бы ты ни готовился, ни проводил спаррингов, ни бегал, то, что тебе даёт реальный поединок, те эмоции, как ты растёшь - никакой зал это не даст. Хочется вернуться на ринг и испытать эти эмоции. Быть в бою, чувствовать это, чувствовать поддержку своих земляков.

Какое-то время я готовился дома во Владикавказе, потом в Москве в Центре Прогресса бокса. Основная подготовка и спарринги были в Кисловодске. Владимир Хрюнов отправил нам спарринг-партнёров. Хорошие ребята были, они примерно похожи на брата Сефери.

В Сочи мы приехали четыре дня назад. Проблем с акклиматизацией нет, все хорошо спят, настроение хорошее. Готовы к поединку.

О новой весовой категории

После долгого перерыва Мурат Гассиев возвращается в ринг в новом статусе супертяжа. По словам боксёра, он не видит в этом трудностей, потому что и раньше тренировался с боксёрами из этой весовой категории.

- Когда я выступал в тяжёлом весе, большую часть спаррингов проводил с боксёрами супертяжёлого веса. Мне было с ними комфортно, ничего сверхъестественного я в них не увидел. Такие же боксёры, может, чуть сильнее. Хотелось бы попробовать свои силы в этом дивизионе. Весь мой фокус на этот бой, а дальше - будет видно.

Когда я боксировал в 90 килограмм, я тоже весил за 100. Мне приходилось сгонять вес. Конечно, я стал чуть медленней, но это мои ощущения. Всё могу сказать только после боя: как я себя чувствовал, какая была скорость.

О смене соперников

При подготовке к бою с Сефери, у Гассиева сменилось три оппонента. Самый первый вариант был американец Кевин Джонсон, но у того обнаружились проблемы с документами. Потом команда Мурата остановилась на албанце Сефере Сефери, но 41-летний боксёр не смог принять участие в поедтинке, так как его тест на коронавирус дал положительный результат. Тогда на помощь пришёл брат Сефера Нури Сефери. Который всё-тики будет отстаивать честь фамилии вместо брата в бою с «железным» Гассиевым.

Мурат рассказал, как на него повлияла смена соперников.

- Как в бою бывает: рисунок меняется и нужно подстраиваться, если соперник скорость меняет или начинает больше двигаться на ногах. Я боксёр, моя задача - сделать всё для победы. Был один соперник, под него готовился. Соперник поменялся, но я проделал большую работу. Нужно выходить и побеждать, неважно, кто будет в ринге.

О боязни в боксе

Мурат Гассиев рассказал, почему не боится драться с более тяжёлым и опытным соперником и не собирается запугивать Сефери. По словам боксёра, это профессиональное. У профессиональных спортсменов не может быть чувство страха перед оппонентом.

- Никто никого не боится. Как мой соперник может меня бояться, если у него 50 боёв. Он всё в ринге повидал. Мы всю жизнь этим видом спорта занимаемся. О каком страхе может идти речь? Это глупые выводы диванных экспертов.

Мы отдаём полжизни этому виду спорта, кто-то больше. Когда говорят: ты его хочешь напугать взглядом? Какой испуг я могу у него в глазах увидеть? Я уважаю его, он уважает меня. Мы выходим и делаем всё, чтобы победить. Самое главное, чтоб мы целыми, здоровыми и невредимыми вернулись в свои семьи. Ни в коем случае никто никого не боится.

Есть чемпионы, у которых есть пояс и он пытается его сохранить. Ребята, которые умирают и пашут на тренировках, точно никого не боятся. Выходят и показывают бокс, - подытожил Гассиев.