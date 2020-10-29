Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски

Брэд и Николь расстались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман 56-летнего Брэда Питта и 27-летней Николь Потуральски закончился: голливудский актер и немецкая модель расстались после нескольких месяцев отношений. Последний раз пару видели вместе в августе. Тогда папарацци сфотографировали Брэда и Николь в аэропорту Парижа, когда они садилась на частный самолет, чтобы улететь в Ниццу. Там влюбленные провели романтические каникулы в Шато Мираваль – любимом поместье экс-супруги Питта Анджелины Джоли. И вот теперь окружение актера сообщило, что Николь и Брэд больше не вместе.

По словам друзей, актер с самого начала не придавал большого значения отношениям с новой подругой.

- Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться, - рассказал источник нью-йоркскому изданию Page Six.

Видимо, Николь решила вернуться к мужу: до встречи с Питтом Потуральски жила в гражданском браке с состоятельным берлинским ресторатором, 68-летним Роландом Мэри. У пары есть сын – семилетний Эмиль. На днях Николь видели в Берлине в компании Роланда, и супруги общались вполне дружелюбно.

К слову, роман с Брэдом Питтом у Николь закрутился благодаря мужу. Именно Роланд познакомил жену с голливудской звездой. Николь впервые встретилась с Брэдом в августе прошлого года в ресторане мужа. Заведение «Borchardt», расположенное в респектабельном берлинском районе Митте, считается фешенебельным местом. Здесь обедали президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель, голливудские звезды Джордж Клуни и Натали Портман. Брэд Питт впервые побывал в этом ресторане в 2009 году вместе с Квентином Тарантино, когда они снимали в Германии фильм «Бесславные ублюдки». Питт и Тарантино познакомились с гостеприимным хозяином заведения и впечатлились местной кухней. Когда прошлым летом они приехали в Берлин на премьеру нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде», то снова заглянули к Роланду Мэри на огонек. А тот возьми и познакомь голливудских друзей со своей красавицей женой.

Отношения Питта и Потуральски продолжались чуть менее года. Николь летала к Брэду в Лос-Анджелес, и он водил ее на свидания. Папарацци тогда сфотографировали их вместе на трибуне стадиона во время концерта. Улетев из США обратно в Германию, Николь рассказывала в Инстаграме, как она «скучает по своей любви». Видимо, для девушки эти отношения были чем-то гораздо большим, чем для Питта.

Так или иначе, Брэд теперь снова завидный холостяк. Хотя суд развел актера с Анджелиной Джоли, пара до сих пор не завершила бракоразводный процесс, не поделила имущество и опеку над детьми. Питт и Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей - 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.