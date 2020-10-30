В Москве аноним "заминировал" все больницы и родильные дома по электронной почте

В Москве кибер-преступник "заминировал" роддома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром в пятницу, 30 октября, столичные больницы и роддома получили электронные письма с предупреждением о минировании зданий. Аноним прислал их во все без исключения государственные медучреждения столицы.

- На данным момент проверятся информация об угрозе взрыв, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Здания уже начали обследовать кинологи и саперы. Однако, речи об эвакуации медучреждений для проведения таких работ не идет. Параллельно столичное ФСБ ведет поиски автора послания. Скорее всего, оно ложное и связано с попыткой дестабилизировать работу не только медицинских учреждений, но и экстренных служб.

Правоохранительные органы столицы регулярно регистрируют сообщения с угрозами минирования. Волна ложного телефонного и электронного терроризма накрыла Москву и другие регионы страны осенью 2019 года. За это время были «заминированы» тысячи школ, вузов, больниц и торговых центров и самолетов. К счастью, все сообщения были ложными. За это время ФСБ установило пять иностранных ресурсов, с которых поступали такие сообщения. Все они заблокированы. Известно, что они были зарегистрированы на территории Украины.