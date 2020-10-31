Александр Проханов: Чтобы расплатиться с Андреем Макаревичем, своего кота Арнольда я не продавал

Александр Проханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Александр Андреевич, а я сегодня посмотрел соцсети, и просто порадовался, что вы лайкнули мой “кошачий” материал. (Ну, он не столько кошачий, сколько человеческий). Я знаком с вашим котом - его, по-моему, Василий зовут.

- Его зовут, по-моему, Арнольд. Есть и отчество.

- Какое?

- Рудольфович.

- А я думал, Проханович. Так вот, это здорово, что вы поддерживаете Павла Крашенинникова, его поправку в Гражданско-процессуальный Кодекс России, чтобы судебные приставы не забирали у людей кошек, котов, удавов, собак, хорьков и других животных…

- И крокодилов тоже.

- …за долги. Почему вы так близко к сердцу приняли мою публикацию по поводу этих думских инициатив?

- Во-первых, я вижу, что и вы – кот, а вы мне очень дороги. Если за долги вас заберут, мне вас будет не хватать. Я подниму волну протеста. Я назову вас узником совести. Я буду выходить с одиночным пикетом и держать плакат с нарисованным котом и с надписью «Руки прочь от Гамова».

Поверьте, что любая пойманная мною мышь будет отнесена вам, коту Гамову, чтобы вы ее съели.

- О, как я благодарен вам! А вы со своим котом эти поправки - насчёт судебных приставов - тоже обсуждали? Он как относится к депутатским инициативам, чтобы их - хвостатых и лохматых - не отдавали за долги?

- Он очень благодарен Крашенинникову, он очень ценит этого депутата...

- Хорошо, я так ему и передам.

- Единственное, о чем Арнольд просит Павла (мне поручил через вас передать это), чтобы он больше не заикался о выносе Ленина из Мавзолея.

- Вы его - Павла Владимировича - с кем-то спутали. Он никогда не заикается.

- Это было очень давно. Заикался Крашенинников. Я его тогда тоже «облаял». Потому что, если вынесут тело Ленина из Мавзолея, тогда в Мавзолей, наверное, положат мумию какого-нибудь кота, как у фараонов. Там же в курганы и в гробницы клали и мумии фараонов, и их любимых котов, собак, коней и возлюбленных.

Так что, пусть он отстаивает свою инициативу, все коты России будут ему признательны, а Ленина пускай он не трогает.

- Коль вы на Крашенинникова слегка наехали, вам тогда тоже - вопрос на засыпку. Если мне память не изменяет, несколько лет назад, когда мой друг и герой Андрей Макаревич за какую-то публикацию вам предъявил иск на полмиллиона, вы сказали: «Буду распродавать свое имущество и отдам за долги своего кота». Это была шутка или всерьез?

- Это было лукавство. Потому что кот непременно ко мне вернулся бы.

- Да?

- Было, Саш, уже так. Я как бы отдавал Арнольда Рудольфовича, расплачивался со своими кредиторами, они уносили торжествующе кота, а он опять ко мне приходил обратно. Макаревич наверняка остался бы с носом. И мы бы с котом оставались бы вместе по сей день.

- Так вы и Макаревичу тоже отдали своего кота, и он потом от Андрея Вадимович ушёл?

- Макаревич отозвал свой иск. Суд решил аннулировать этот иск, поэтому кот остался со мной. Это, кстати, разочаровало кота (не только Макаревича, но и кота). Мой Арнольд очень любознательный, ему бы хотелось посмотреть на жизнь Макаревича и послушать его саксофон.

- Скорее, гитару и песни.

- Его мир такой, он саксофонический. А кот мой, кстати, играет тоже на саксофоне. Макаревич мог бы его взять в банду свою.

- В «Машину времени». Спасибо огромное за прямые и исчерпывающие ответы!