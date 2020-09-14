Александр Проханов - архитекторам: Руки прочь от Мавзолея! И надо вернуть и положить рядом с Лениным - Сталина!

Писатель Александр Проханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Союз архитекторов России предложил в ноябре подвести итоги конкурса на лучшую идею эксплуатации Мавзолея на Красной площади, где покоится тело Владимира Ульянова (Ленина). Обозреватель kp.ru Александр Гамов побеседовал на эту тему с писателем Александром Прохановым.

- ...Саш, ты по поводу всех этих мавзолеев, что ли?

- Да. Вот что нам делать с Мавзолеем Ленина, Александр Андреевич?

- Ну, надо сносить его вместе... (далее Проханов - видимо, в сердцах - перечисляет ещё ряд объектов. - А. Г.)

Ну. надоели они там все, понимаешь… Снести надо, бульдозером. А тебя ко мне перевести.

- Ну, ясно. А если серьезно?

- А если серьезно, ко мне никто не обращался (по поводу Мавзолея.) Это инсинуация, это обычный трюк, перед выборами пытаются раззадорить людей против коммунистической идеи.

Ну, просто сейчас (после подведения итогов выборов. - А. Г.)! забудут об этом. Не волнуйся так…Мы еще сходим с тобой в Мавзолей.

- Обязательно!

- У меня какое предложение? Вот сейчас там Ленин лежит, надо перенести туда и тело Сталина, обратно вернуть. И это будет полнота наших национальных чувств к Родине, к вождям и к истории.

СПРАВКА «КП»

30 октября 1961 XXII съезд КПСС постановил, что «серьёзные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина». В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и погребено в могиле у Кремлёвской стены.

Иосиф Сталин был захоронен в Мавзолее в марте 1953 года. Перед этим его тело забальзамировали по той же технологии, что и тело Ленина.

- Александр Андреевич! То есть, Иосифа Виссарионовича, которого Хрущев закопал у Кремлевской стены, снова выкопать и туда принести?

- Да, ты же знаешь, что он там не в землю закопан, там лежит такой саркофаг тоже, наполненный фреоном, он там охлажден целиком, постоянно там за ним следят. Поэтому он может быть перенесен, и рядом они будут лежать.

Это будет значить - восстановление исторической правды. А то - ишь, ты, - разошлись! Переписывают историю!

То Мавзолей они сносят, то драпируют его материей какой-то. А мы ж с тобой за правду историческую, правда?

- Да я, конечно, за вас и за правду историческую… А когда его переносить надо, как вы считаете?

- Я бы это сделал в день его смерти, вот тогда, когда он лежал в Колонном зале Доме Союзов в огромном океане цветов и народ, рыдая, шел туда.

Я думаю, что можно устроить вот такое же шествие огромное... И рядом с саркофагом и мы с тобой пойдем, и вернем Иосифа Виссарионовича на то место, которого он заслуживает.

- Дату какую вы хотели бы определить?

- Мне кажется, что это надо сделать где-то 5-6 марта следующего года.

- Я понял.

- Ну, ладно, Саш, - я летучку провожу у себя в редакции.

- А у вас летучка чему посвящена сейчас будет?

- Она посвящена текущему номеру, мы разбираем идею космоса, идею яда «Новичка», идею встречи Лукашенко с Путиным, а так же состояния здоровья Михаила Ефремова.

- А о Мавзолее ни строчки в вашей газете не будет?

- Ну, это же особая тема, мы ждем развития этой ситуации.

- Я понял. Спасибо огромное. Привет любимой газете.

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