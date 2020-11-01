Дневная сонливость в эпоху коронавируса: врач назвал 7 самых частых причин

Проблемой излишней дневной сонливости научное сообщество озаботилось еще задолго до карантина Фото: Shutterstock

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЗЕВАЕТ ДНЕМ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

Несколько месяцев, проведенных в режиме самоизоляции и на дистанционной работе, показали удивительную вещь. Вроде бы не надо рано вставать, чтобы успеть к 9 или 10 утра в офис, тратить силы на долгую и утомительную дорогу, и тем не менее многие все равно продолжают днем зевать и клевать носом. А некоторые прямо средь белого дня прилягут на диван и заснут. Из-за чего такое возможно и не сигналит ли это о каких-то серьезных проблемах со здоровьем? Об этом мы спросили руководителя Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, действительного членом Европейского общества исследователей сна Александра Калинкина.

Проблемой излишней дневной сонливости научное сообщество озаботилось еще задолго до карантина, рассказывает Александр Леонидович. В 2018 году российские ученые провели большое исследование, в котором приняло участие более пяти тысяч респондентов из трехсот с лишним российских населенных пунктов. Распространённость избыточной дневной сонливости, оцениваемая по специальным шкалам, составила у жителей нашей страны 40,9%. Причем, исследовались не пожилые люди, которых в силу возраста часто клонит в сон, а полные сил молодые от 20 до 40 лет. По словам нашего эксперта, есть целый ряд не только психических, но и соматических заболеваний, который могут приводить к дневной сонливости. Александр Калинкин выделил семь наиболее часто встречающихся причин.

1. Хронический недосып

Хроническое недосыпание, или депривация сна, самая распространенная причина дневной сонливости. Люди часто рано встают на работу, а ложатся поздно, поскольку смотрят кино или засиживаются за компьютером. Это проблема всей современной цивилизации, говорит доктор Калинкин. Причем, с годами она только нарастает. Исследования показали, что за последние сто лет (особенно после появления искусственного электрического освещения) средняя продолжительность сна сократилась с восьми до шести часов. А в некоторых мегаполисах она составляет уже меньше шести часов, что может привести к ряду серьезных заболеваний.

2. Нарушения сна

В международной классификации их описано более восьмидесяти различных видов! Часто нарушения возникают за счет фрагментации сна, то есть коротких его прерываний, которые могут длиться от трёх до пятнадцать секунд. Ученые-сомнологи называют это микропробуждениями. Таких прерываний сна могут быть сотни и даже тысячи за одну ночь. Возникают микропробуждения, в том числе, из-за нарушений дыхания при храпе. Например, апноэ, то есть остановки дыхания во время храпа.

Из-за фрагментации сна складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек вроде бы спит достаточное время - восемь-девять часов, но на самом деле не высыпается. В результате появляется дневная сонливость, причем настолько ярко выраженная, что это может проявиться совершенно неожиданно во время активных дневных действий, например, когда он сидит за рулем. Как говорит наш эксперт, это очень большая проблема: 20% аварий на дорогах связаны именно с засыпанием за рулём.

3. Нарколепсия

На третье место причин гиперсомнии (именно так на научном языке называется чрезмерная дневная сонливость) Александр Клинкин поставил нарколепсию. При этом заболевании нервной системы дневная сонливость выражена настолько сильно, что страдающий ей человек в течение дня может внезапно засыпать и тут же просыпаться несколько десятков раз. Причем, порой в самой неподходящей ситуации, совершенно не контролируя себя.

Как выяснили ученые, причина этой патологии заключается в нарушении работы центральной части головного мозга – гипоталамуса. Он выделяет вещество орексин, поддерживающее нас в состоянии активного бодрствования. Когда же концентрация этого вещества падает, например, из-за повреждений клеток, вырабатывающих орексин, нас начинает то и дело клонить в сон. В том числе и в дневное время.

4. Депрессия и другие психические заболевания

На четвертое место Александр Клинкин ставит различные психические заболевания, при которых возникает не возбуждение, а, наоборот, повышенная сонливость. Такое возможно, например, при депрессии. А также при сезонном аффективном расстройстве – это состояние, которые переживают люди, чувствительные к нехватке солнца. Поздней осенью и зимой, когда световые дни становятся совсем короткими, у них возникает нарушение ночного сна, повышенная сонливость в дневное время и резкие перепады настроения.

5. Побочное действие лекарств

К повышенной дневной сонливости может приводить прием некоторых лекарственных препаратов. Важно, чтобы врачи предупреждали об этом своих пациентов. Также перед приемом нового для вас препарата всегда стоит заглянуть в инструкцию.

6. Заболевания легких

При ряде легочных заболеваний может повышаться уровень углекислого газа в крови, что приводит к избыточной сонливости. Как говорит наш эксперт, существует понятие «СО2 наркоз». Это ситуация, когда вследствие повышенной концентрации углекислого газа в крови человек днем может буквально проваливаться в сон. Также к повышенной дневной сонливости может приводить артериальная гипотензия – состояние, при котором артериальное давление значительно снижается.

7. Заболевания эндокринной системы

На седьмое место Александр Калинкин ставит различные заболевания эндокринной системы. Прежде всего это гипотиреоз и другие патологии, связанные с уменьшением активности функционирования щитовидной железы.

В интернете можно встретить немало публикаций о том, что причиной повышенной дневной сонливости может быть диабет. По словам нашего эксперта, это не совсем верно. Сам по себе диабет напрямую не вызывает гиперсомнии, однако некоторые сопутствующие ему патологии, например, ожирение, храп апноэ, гипоксия действительно могут приводить к дневной сонливости.

КСТАТИ

Еще один лайфхак из Интернета: если все время тянет спать, срочно принимайте витамины. Особенно рекомендуется налегать на витамин D — мол, именно его нехватка в первую очередь приводит к дневной сонливости. По словам Александра Калинкина никаких подтверждений, доказанных учеными, этому факту нет. То же относится и ко многим другим витаминам и микроэлементам, дефицит которых, как утверждает навязчивая реклама, может приводить к дневной сонливости. Единственное исключение — анемия, заболевание, к которому приводит дефицит железа в крови. Это заболевание действительно может быть причиной слабости и гиперсомнии.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как же избавиться от гиперсомнии?

Этот материал — краткий путеводитель. Прежде всего попробуйте исключить те причины, которые зависят напрямую от вашего поведения. Скажем, попробовать начать раньше ложиться спать, изучить инструкцию к своим лекарствам, проанализировать, есть ли у вас признаки депрессии.

Если своими силами справиться не удается, нужно обращаться к врачам. Не забывайте, в том числе, о дистанционном консультировании, телемедицинских технологиях, которые активно развиваются в условиях пандемии коронавируса.

Александр Калинкин советует при возможности обратиться к врачу-сомнологу. Это специалист, занимающийся нарушениями сна, имеющий комплексное представление обо всем спектре патологий, которые могут приводить к гиперсомнии. Выявив причину, при необходимости он может направить пациента к врачу того или иного профиля. Также возможно направление на полисомнографическое исследование для оценки ночного сна и множественный тест латентности ко сну, то есть скорости засыпания в дневное время.