Пять неожиданных масок депрессии: врачи рассказали, под какими болезнями сегодня чаще всего прячется скрытая депрессия
ВСЕ ВРЕМЯ БОЛИТ ГОЛОВА, НИКАК НЕ ПРОХОДИТ ГАСТРИТ
Подводя итоги года, вы можете заметить, что некоторые проблемы со здоровьем все никак не удается решить, несмотря на постоянные попытки и даже кропотливое лечение. Это могут быть нарушения пищеварения, головные боли, частые сильные сердцебиения и другие неприятные симптомы. Плюс наваливаются слабость, усталость, постоянная сонливость, настроение на нуле. С одной стороны, такой упадок сил может быть результатом накопления годовых стрессов-перегрузок-переживаний. А с другой — все перечисленные неполадки со здоровьем могут иметь более глубокую и сложную причину. Сейчас все чаще встречается замаскированная депрессия, которая «путает карты» профильным врачам — неврологам, кардиологам и другим, «шифруясь» под другие распространенные заболевания, предупреждают психиатры.
- Один из десяти человек во всем мире страдает серьезной депрессией, и почти у каждого пятого депрессивные состояния той или иной степени тяжести бывают хотя бы раз в жизни. Причем, депрессия, хотя и является психическим нарушением, часто сопровождается телесными (соматическими) симптомами, и из-за этого ее нередко путают с другими болезнями, долгое время лечат их, но без толку — расстройство только усугубляется, и состояние человека не улучшается, - рассказывает психиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Омского государственного медицинского университета Григорий Усов.
В рамках научно-медицинского просветительского проекта Abbott Health Talk эксперты рассказали, под какими масками сегодня чаще всего прячется скрытая депрессия, по каким симптомам ее можно определить и какие главные тренды в профилактике и лечении депрессивных состояний есть сегодня.
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ ДОЛЬШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ
- Важнейшее проявление депрессии — плохое настроение, и в первую очередь - снижение или утрата способности получать удовольствие от жизни, - поясняет Григорий Усов. - То, что раньше приносило радость, было приятно, то, к чему человек стремился, перестает мотивировать и привлекать. Вместо этого наступает ощущение мрачности, безысходности, чувство «черноты в душе».
Время от времени такое может испытывать каждый, но при депрессии подобное состояние длится непрерывно в течение полутора — двух и более недель, это один из главных симптомов, подчеркивают эксперты. Кроме него о депрессии могут сигналить:
- проблемы со сном: трудно заснуть, не хочется вставать с утра, сон прерывистый;
- нарушения аппетита — чаще всего его снижение или потеря, но возможна и потеря чувства насыщения, что ведет к перееданию;
- снижение работоспособности — как физической, так и умственной;
- слабость, быстрая утомляемость;
- частое ощущение тревоги, беспокойства, паники.
МОЗГ ИЩЕТ НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ УДОВОЛЬСТВИЯ
- Получение удовольствия — очень важная часть нашей жизни. И организм, будучи умным и гибким, при потере прежних источников удовольствия во время депрессии пытается заменить их новыми, наиболее легко доступными, - рассказывает психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН, доцент кафедры психиатрии и психосоматики Медицинского университета им. Сеченова Виктория Читлова. - Как правило, в такой роли выступают сладости и алкоголь.
По сути это самые первые антидепрессанты, за которые хватается человек. Глюкоза и алкоголь быстро всасываются в кровь, вызывают кратковременный «антидепрессивный» всплеск в мозге — выбрасываются гормоны дофамин и серотонин, отчего у человека снижается тревога, появляется легкий намек на эйфорию. Но подвох в том, что это симптоматические средства с очень недолгим действием и сильными побочными эффектами. В случае злоупотребления сладостями всплески удовольствия оборачиваются ростом жировых отложений и новыми переживания из-за этого. А после приема алкоголя наступает отрезвление с усилением чувства тревоги и еще большим упадком настроения.
Организм привык "идти легким путем" и первым делом при депрессии хватается за примитивные источники удовольствия - сладости или алкоголь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МАСОК ДЕПРЕССИИ
- Как уже было сказано, депрессию нередко путают с другими болезнями — потому, что она сопровождается телесными симптомами. Причем, чем легче депрессия, тем более выраженными будут именно эти маски, - отмечает Григорий Усов. - Психиатры в таких случаях используют термин «маскированная депрессия»: когда у человека снижение настроения не ярко выражено, не полностью осознается, а на первый план выступают ощущения телесного неблагополучия.
Самые частые маски депрессии можно разделить по «этажам» тела, поясняет эксперт:
1) голова: головные боли, ощущение снижения памяти — хотя на самом деле память при депрессии не страдает! - страдает скорее продуктивность мышления;
2) кардиология: боли в области сердца, частый пульс — практически всегда при депрессии. Активизируется симпатическая нервная система, и пульс становится частым;
3) расстройства пищеварения, гастрит, синдром раздраженного кишечника;
4) мочеполовая сфера: у мужчин проблемы с потенцией, у женщин потеря полового влечения;
5) разнообразные (блуждающие) боли по всему телу.
КТО В ГРУППЕ РИСКА
- Сейчас известно, что депрессии бывают двух категорий, - говорит Виктория Читлова. Первая — связанные со стрессом. Это состояния преходящие, более легкие и могут пройти самостоятельно. В таких случаях есть внешние причины, провоцирующие депрессию, и в то же время предрасположенность — например, особенности характера человека.
Вторая категория — так называемые эндогенные депрессии. Они возникают без каких-либо внешних причин, в силу биохимических процессов в организме. В развитии и запуске таких депрессии более часто играют роль наследственные отклонения, генетические факторы.
В целом же на сегодня считается, что риск развития депрессии повышен, если:
- у человека напряженные условия труда, связанные с постоянными психотравмирующими, стрессовыми ситуациями;
- депрессиями страдали близкие родственники;
- возраст старше 30 лет — у людей более зрелого возраста депрессии встречаются чаще, чем у молодежи;
- роды — у женщин в развитии депрессий немалую роль играют процессы, связанные с деторождением.
Одни из самых частых симптомов депрессии - утомляемость, снижение аппетита, сонливость, бессонница.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Депрессии у работающих: ни славы, ни денег
Выгорание на работе — это по сути затяжная хроническая депрессия, которая бывает в легкой форме, говорят специалисты. Обычно легкие депрессии заканчиваются сами по себе, если стрессор пришел и ушел. А если стрессор хронический, то легкая депрессия может затянуться на пару лет — по сути это депрессивный невроз. В этих случаях у человека как раз выходят на первый план те самые маски. Он плохо спит, не доволен собой.
Если человек много трудится, но мало получает — и денег, и подпитывающей, вдохновляющей его информации — признания, в том числе от руководства, то в итоге у него развивается депрессия, поясняют эксперты.
ДИАГНОСТИКА: ПРАВДА И «РАЗВОДКИ»
Если вам предложат «новейшие» методы — например, определение уровня гормонов дофамина, серотонина в крови, МРТ для «высокоточной» диагностики депрессии — не доверяйте. Скорее всего, вас пытаются ввести в заблуждение и «развести» на деньги.
- На сегодня нет доказанных, достоверных исследований типа измерения выработки или определения уровня дофамина-серотонина для диагностики депрессии. Даже если их определить, то пока это не даст полезной прикладной информации, которую можно было бы использовать при лечении, - поясняет Григорий Усов.
- Да, при депрессии есть осязаемые изменения в организме, которые можно увидеть, пощупать, - продолжает эксперт. - Уровень кортизола в крови с утра; картина электрической активности мозга во время сна — это очень показательный параметр. Также есть изменения активности определенных участков мозга, отвечающих за наши эмоции. Но проблема вот в чем: мы видим, что происходит в мозге, но до сих пор не знаем, как мозговая активность трансформируется в психику. Почему у человека возникают те или иные мысли, эмоции. Это еще предстоит изучить.
Так что сегодня для диагностики депрессии врачи-психиатры используют осмотр пациента и опробованные психологические тесты. Специалист задает вопросы, интерпретирует ответы, и это позволяет выявить самые тонкие нюансы.
ЛЕЧЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ
- Самое новое и перспективное направление - таргетная терапия, - рассказывает Григорий Усов. - Это техники, которые уже работают в онкологии: известны виды рака, вызванные той или иной характерной мутацией определенного гена, и исходя из этого применяются препараты, «заточенные» на такие мутации. Они точно работают и, как правило, имеют меньшее побочное действие. В психиатрии пока еще делаются робкие шаги в этом направлении, но оно вселяет большие надежды на эффективную борьбу с депрессиями.
Сегодня же на первом месте по значимости среди методов лечения стоят антидепрессанты. На втором - психотерапия, специальные когнитивно-поведенческие методики. Также в определенных ситуациях хороший лечебный эффект дает электросудорожная терапия - «Не пугайтесь, соблюдаются все стандарты безопасности», - улыбается эксперт. Используется и депривация сна, когда пациенту не дают заснуть в течение минимум 36 часов. Этот метод неплохо работает при депрессиях, которые сопровождаются нарушением естественного суточного ритма, и пациенту психологически тяжелее всего, когда он просыпается утром.
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Пять советов, как снизить риск развития депрессии
Самые доступные и безопасные методы, которые реально помогают — это общеукрепляющие меры профилактики, говорят эксперты. А именно:
1) Разумные физические нагрузки. Лучше — на свежем воздухе. Еще лучше — в дневное время суток, поскольку солнечный свет способствует усилению выработки гормонов, отвечающих за подъем настроения.
2) Тренировки для мозга - умственные нагрузки, самое эффективное — изучение иностранных языков.
3) Полноценное питание, включая источники кислот Омега-3 (жирная морская рыба, льняное масло)
4) Уменьшение негативных воздействий, стрессов — стараться избегать таких ситуаций, общения с вызывающими их людьми.
5) Смена работы, если ваша нынешняя не приносит ни морального, ни материального удовлетворения.