Пять неожиданных масок депрессии: врачи рассказали, под какими болезнями сегодня чаще всего прячется скрытая депрессия

28 Дек. 15:05 2017-12-28T15:18:44+03:00

Сейчас все чаще встречается замаскированная депрессия, которая «путает карты» профильным врачам, «шифруясь» под другие распространенные заболевания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как понять, что кроется под ощущением слабости и бессилия под конец года — накопившаяся усталость или замаскированная депрессия [главные симптомы, проверь себя]

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ВСЕ ВРЕМЯ БОЛИТ ГОЛОВА, НИКАК НЕ ПРОХОДИТ ГАСТРИТ

Подводя итоги года, вы можете заметить, что некоторые проблемы со здоровьем все никак не удается решить, несмотря на постоянные попытки и даже кропотливое лечение. Это могут быть нарушения пищеварения, головные боли, частые сильные сердцебиения и другие неприятные симптомы. Плюс наваливаются слабость, усталость, постоянная сонливость, настроение на нуле. С одной стороны, такой упадок сил может быть результатом накопления годовых стрессов-перегрузок-переживаний. А с другой — все перечисленные неполадки со здоровьем могут иметь более глубокую и сложную причину. Сейчас все чаще встречается замаскированная депрессия, которая «путает карты» профильным врачам — неврологам, кардиологам и другим, «шифруясь» под другие распространенные заболевания, предупреждают психиатры.

- Один из десяти человек во всем мире страдает серьезной депрессией, и почти у каждого пятого депрессивные состояния той или иной степени тяжести бывают хотя бы раз в жизни. Причем, депрессия, хотя и является психическим нарушением, часто сопровождается телесными (соматическими) симптомами, и из-за этого ее нередко путают с другими болезнями, долгое время лечат их, но без толку — расстройство только усугубляется, и состояние человека не улучшается, - рассказывает психиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Омского государственного медицинского университета Григорий Усов.

В рамках научно-медицинского просветительского проекта Abbott Health Talk эксперты рассказали, под какими масками сегодня чаще всего прячется скрытая депрессия, по каким симптомам ее можно определить и какие главные тренды в профилактике и лечении депрессивных состояний есть сегодня.

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ ДОЛЬШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ

- Важнейшее проявление депрессии — плохое настроение, и в первую очередь - снижение или утрата способности получать удовольствие от жизни, - поясняет Григорий Усов. - То, что раньше приносило радость, было приятно, то, к чему человек стремился, перестает мотивировать и привлекать. Вместо этого наступает ощущение мрачности, безысходности, чувство «черноты в душе».

Время от времени такое может испытывать каждый, но при депрессии подобное состояние длится непрерывно в течение полутора — двух и более недель, это один из главных симптомов, подчеркивают эксперты. Кроме него о депрессии могут сигналить:

- проблемы со сном: трудно заснуть, не хочется вставать с утра, сон прерывистый;

- нарушения аппетита — чаще всего его снижение или потеря, но возможна и потеря чувства насыщения, что ведет к перееданию;

- снижение работоспособности — как физической, так и умственной;

- слабость, быстрая утомляемость;

- частое ощущение тревоги, беспокойства, паники.

МОЗГ ИЩЕТ НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ УДОВОЛЬСТВИЯ

- Получение удовольствия — очень важная часть нашей жизни. И организм, будучи умным и гибким, при потере прежних источников удовольствия во время депрессии пытается заменить их новыми, наиболее легко доступными, - рассказывает психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН, доцент кафедры психиатрии и психосоматики Медицинского университета им. Сеченова Виктория Читлова. - Как правило, в такой роли выступают сладости и алкоголь.

По сути это самые первые антидепрессанты, за которые хватается человек. Глюкоза и алкоголь быстро всасываются в кровь, вызывают кратковременный «антидепрессивный» всплеск в мозге — выбрасываются гормоны дофамин и серотонин, отчего у человека снижается тревога, появляется легкий намек на эйфорию. Но подвох в том, что это симптоматические средства с очень недолгим действием и сильными побочными эффектами. В случае злоупотребления сладостями всплески удовольствия оборачиваются ростом жировых отложений и новыми переживания из-за этого. А после приема алкоголя наступает отрезвление с усилением чувства тревоги и еще большим упадком настроения.

Организм привык "идти легким путем" и первым делом при депрессии хватается за примитивные источники удовольствия - сладости или алкоголь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МАСОК ДЕПРЕССИИ

- Как уже было сказано, депрессию нередко путают с другими болезнями — потому, что она сопровождается телесными симптомами. Причем, чем легче депрессия, тем более выраженными будут именно эти маски, - отмечает Григорий Усов. - Психиатры в таких случаях используют термин «маскированная депрессия»: когда у человека снижение настроения не ярко выражено, не полностью осознается, а на первый план выступают ощущения телесного неблагополучия.

Самые частые маски депрессии можно разделить по «этажам» тела, поясняет эксперт:

1) голова: головные боли, ощущение снижения памяти — хотя на самом деле память при депрессии не страдает! - страдает скорее продуктивность мышления;

2) кардиология: боли в области сердца, частый пульс — практически всегда при депрессии. Активизируется симпатическая нервная система, и пульс становится частым;

3) расстройства пищеварения, гастрит, синдром раздраженного кишечника;

4) мочеполовая сфера: у мужчин проблемы с потенцией, у женщин потеря полового влечения;

5) разнообразные (блуждающие) боли по всему телу.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

- Сейчас известно, что депрессии бывают двух категорий, - говорит Виктория Читлова. Первая — связанные со стрессом. Это состояния преходящие, более легкие и могут пройти самостоятельно. В таких случаях есть внешние причины, провоцирующие депрессию, и в то же время предрасположенность — например, особенности характера человека.

Вторая категория — так называемые эндогенные депрессии. Они возникают без каких-либо внешних причин, в силу биохимических процессов в организме. В развитии и запуске таких депрессии более часто играют роль наследственные отклонения, генетические факторы.

В целом же на сегодня считается, что риск развития депрессии повышен, если:

- у человека напряженные условия труда, связанные с постоянными психотравмирующими, стрессовыми ситуациями;

- депрессиями страдали близкие родственники;

- возраст старше 30 лет — у людей более зрелого возраста депрессии встречаются чаще, чем у молодежи;

- роды — у женщин в развитии депрессий немалую роль играют процессы, связанные с деторождением.

Одни из самых частых симптомов депрессии - утомляемость, снижение аппетита, сонливость, бессонница.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Депрессии у работающих: ни славы, ни денег

Выгорание на работе — это по сути затяжная хроническая депрессия, которая бывает в легкой форме, говорят специалисты. Обычно легкие депрессии заканчиваются сами по себе, если стрессор пришел и ушел. А если стрессор хронический, то легкая депрессия может затянуться на пару лет — по сути это депрессивный невроз. В этих случаях у человека как раз выходят на первый план те самые маски. Он плохо спит, не доволен собой.

Если человек много трудится, но мало получает — и денег, и подпитывающей, вдохновляющей его информации — признания, в том числе от руководства, то в итоге у него развивается депрессия, поясняют эксперты.

ДИАГНОСТИКА: ПРАВДА И «РАЗВОДКИ»

Если вам предложат «новейшие» методы — например, определение уровня гормонов дофамина, серотонина в крови, МРТ для «высокоточной» диагностики депрессии — не доверяйте. Скорее всего, вас пытаются ввести в заблуждение и «развести» на деньги.

- На сегодня нет доказанных, достоверных исследований типа измерения выработки или определения уровня дофамина-серотонина для диагностики депрессии. Даже если их определить, то пока это не даст полезной прикладной информации, которую можно было бы использовать при лечении, - поясняет Григорий Усов.

- Да, при депрессии есть осязаемые изменения в организме, которые можно увидеть, пощупать, - продолжает эксперт. - Уровень кортизола в крови с утра; картина электрической активности мозга во время сна — это очень показательный параметр. Также есть изменения активности определенных участков мозга, отвечающих за наши эмоции. Но проблема вот в чем: мы видим, что происходит в мозге, но до сих пор не знаем, как мозговая активность трансформируется в психику. Почему у человека возникают те или иные мысли, эмоции. Это еще предстоит изучить.

Так что сегодня для диагностики депрессии врачи-психиатры используют осмотр пациента и опробованные психологические тесты. Специалист задает вопросы, интерпретирует ответы, и это позволяет выявить самые тонкие нюансы.

ЛЕЧЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ

- Самое новое и перспективное направление - таргетная терапия, - рассказывает Григорий Усов. - Это техники, которые уже работают в онкологии: известны виды рака, вызванные той или иной характерной мутацией определенного гена, и исходя из этого применяются препараты, «заточенные» на такие мутации. Они точно работают и, как правило, имеют меньшее побочное действие. В психиатрии пока еще делаются робкие шаги в этом направлении, но оно вселяет большие надежды на эффективную борьбу с депрессиями.

Сегодня же на первом месте по значимости среди методов лечения стоят антидепрессанты. На втором - психотерапия, специальные когнитивно-поведенческие методики. Также в определенных ситуациях хороший лечебный эффект дает электросудорожная терапия - «Не пугайтесь, соблюдаются все стандарты безопасности», - улыбается эксперт. Используется и депривация сна, когда пациенту не дают заснуть в течение минимум 36 часов. Этот метод неплохо работает при депрессиях, которые сопровождаются нарушением естественного суточного ритма, и пациенту психологически тяжелее всего, когда он просыпается утром.

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Пять советов, как снизить риск развития депрессии

Самые доступные и безопасные методы, которые реально помогают — это общеукрепляющие меры профилактики, говорят эксперты. А именно:

1) Разумные физические нагрузки. Лучше — на свежем воздухе. Еще лучше — в дневное время суток, поскольку солнечный свет способствует усилению выработки гормонов, отвечающих за подъем настроения.

2) Тренировки для мозга - умственные нагрузки, самое эффективное — изучение иностранных языков.

3) Полноценное питание, включая источники кислот Омега-3 (жирная морская рыба, льняное масло)

4) Уменьшение негативных воздействий, стрессов — стараться избегать таких ситуаций, общения с вызывающими их людьми.

5) Смена работы, если ваша нынешняя не приносит ни морального, ни материального удовлетворения.