Зеркало болезни: о каких серьезных изменениях в организме могут сигналить глаза

Порой о серьезной патологии поджелудочной железы люди узнают на приеме именно у офтальмолога, обратившись с жалобами на ухудшение зрения Фото: Shutterstock

Когда начинает ухудшаться зрение, глаза краснеют и плачут или сохнут и чешутся, в первую очередь мы думаем о визите к офтальмологу. Но часто проблемы с глазами возникают как симптом других серьезных заболеваний

О том, какие проблемы со здоровьем могут стать причиной нарушения зрения, рассказывает Игорь Азнаурян, детский офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель сети столичных детских глазных клиник.

1. Резкое ухудшение зрения: симптом диабета

Порой о серьезной патологии поджелудочной железы люди узнают на приеме именно у офтальмолога, обратившись с жалобами на ухудшение зрения. Диабетическая ретинопатия (невоспалительное поражение сетчатки, вызванное сосудистыми нарушениями в глазах) — это одно из осложнений сахарного диабета второго типа, причем, достаточно поздних его стадий. Долгое время диабетическая ретинопатия может никак себя не проявлять. И первым ее симптомом может стать резкое ухудшение зрения.

При диабетической ретинопатии происходят характерные изменения сосудов сетчатки, исследование которой входит в стандартный осмотр врача-офтальмолога. В этом случае необходима консультация эндокринолога и анализы крови на сахар.

Важно:

Диабетическая ретинопатия — далеко не первое проявление сахарного диабета. Он дает о себе знать сухостью кожи, жаждой, учащенными мочеиспусканиями, частыми появлениями на веках ячменей и халязионов. К данным симптомам нужно быть особенно внимательным тем, у кого сахарный диабет второго типа имеется в семейном анамнезе, и людям с лишним весом (индексом массы тела 29).

Что делать, чтобы предотвратить: не пренебрегать диспансеризацией. Или хотя бы регулярными обследованиями в минимальном режиме. Для контроля сахарного диабета достаточно сдавать биохимию крови и кровь на сахар. В любом случае для того, чтобы держать под контролем свое здоровье, после 45 лет рекомендуется проходить плановый осмотр у офтальмолога один раз в два года.

2. Отечность век, болезненность за глазным яблоком: возможные заболевания щитовидки

Эндокринная офтальмопатия проявляется отечностью век, болезненностью за глазом, расширением глазных щелей, выстоянием глазных яблок вперед (проще говоря, выпучиванием глаз). Эта болезнь является одним из симптомов диффузного токсического зоба или болезни Грейвса. Болезнь Грейвса относится к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы. В 50% случаев она сопровождается поражением глаз. Связано это с тем, что повышенная выработка гормонов влияет на мягкие ткани глазницы и провоцирует воспаление.

Лечение болезни Грейвса всегда связано с коррекцией выработки гормонов щитовидной железы. Но лишь в 30 % случаев удается нормализовать ее функцию с помощью консервативного лечения. В 70 % случаев требуется хирургическое лечение или терапия радиоактивным йодом.

Важно:

Симптомы эндокринной офтальмопатии легко спутать с обычным воспалительным заболеванием глаз. А иногда она проходит и вовсе незаметно и расценивается как эстетический недостаток. Многие идут решать эту проблему к пластическому хирургу и попадают к эндокринологу и (или) офтальмологу уже на запущенной стадии болезни.

Что делать, чтобы предотвратить: не забывать посещать офтальмолога один раз в два года.

3. Воспаление глаз: возможный симптом гастрита

Воспаление век (демодекоз) нередко связано с кожными проблемами, а точнее с активным размножением клеща демодекса, который постоянно живет на коже. Проявляет себя зудом и покраснением век, утолщением ресничного края.

Для того, чтобы поставить диагноз, необходимо провести микроскопический анализ ресниц. Так можно увидеть части клеща. Офтальмолог назначит местное лечение, различные мази и капли.

Важно:

Офтальмолог помимо основного лечения может выписать направление к гастроэнтерологу. Очень часто демодекоз проявляется у людей с гастритом, панкреатитом. В группе риска и люди с избыточным весом.

4. Синдром сухого глаза: первый симптом менопаузы

Синдром сухого глаза может поражать не только тех, кто много работает за компьютером. Он может стать одним из признаков начала менопаузы у женщин 40 +. Или предклимактерического периода. Он может начать портить женщинам жизнь лет за 5-10 до начала менопаузы.

Снижение уровня эстрогенов уменьшает выработку особого секрета, который влияет на синтез слезы. Ее становится меньше. В результате женщину начинают беспокоить проявления синдрома сухого глаза, такие как частое моргание, ощущения песка в глазах, болезненность.

Важно:

Сроки наступления менопаузы у всех очень индивидуальны. Бывает, что она начинается в 40-42, а бывает в 50-55. Так что внимательно следите за здоровьем глаз в этот возрастной период.

5. Изменения сетчатки глаза: неощутимая гипертония

Изменения сетчатки глаза, которые может увидеть офтальмолог на осмотре, нередко становится маркером гипертензии, то есть гипертонии. Это единственное место, где офтальмолог может увидеть артерии и вены. И по их изменению офтальмолог может предположить, что у пациента регулярно повышается АД (артериальное давление).

Важно:

Бывают случаи, когда люди не замечают приступов гипертензии. Это индивидуальная особенность конкретного человека. Нередко даже отмечая регулярное повышение АД, многие попросту отмахиваются от явных симптомов неблагополучия.

Что делать, чтобы предотвратить: даже если пациент не ощущает изменения АД, ему нужно порекомендовать измерять его дважды в день в течение недели. После этого уже можно делать выводы. Если диагноз гипертензия поставлен, необходима консультация у кардиолога.

6. Покраснение, слезотечение, ухудшение остроты зрения: возможно, ревматоидный артрит

Иридоциклит - воспалительное заболевание радужной оболочки глаза и цилиальной мышцы. Проявляет себя покраснением, слезотечением, ухудшением остроты зрения. Такое заболевание встречается у 40 % людей с диагнозом ревматоидный артрит.

Важно:

Если данное заболевание диагностировано, то нужно сделать всестороннее иммунологическое обследование. Офтальмолог может лишь назначить местное лечение. А лечением основного заболевания будут заниматься врач-ревматолог или терапевт.

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