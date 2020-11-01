Челябинские волонтеры очистили берег озера Смолино от мусора

Фото: Министерство экологии Челябинской области

31 октября в Челябинске прошла Всероссийская волонтерская акция по уборке береговой линии водоемов от мусора «Вода России». Сотни неравнодушных челябинцев выстроились в очередь, чтобы очистить берег озера Смолино – любимое место отдыха у горожан. Вооружившись перчатками и пакетами, волонтеры отправились на сбор пластика, стекла, металла и прочего мусора.

Помочь привести набережную в порядок на Южный Урал приехала представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова. По ее словам, Челябинская область является одним из самых активных участников акции, каждый год собирая все больше сторонников и очищая все больше километров земли от мусора.

Фото: Министерство экологии Челябинской области

— За шесть лет существования акция «Вода России» объединила огромную армию волонтеров — в прошлом году участие приняли более 900 тысяч человек, — рассказала Светлана Тайшманова. — Совместными усилиями мы очистили 24 200 километров береговой линии, что соразмерно половине экватора земного шара.

Акция ежегодно охватывает Челябинскую область, и каждый раз количество участников только растет. В прошлом году очищать берега водоемов помогали 11 тысяч южноуральцев, а в этом году их число приблизилось к 15 тысячам. Территория уборки тоже увеличилась с 400 километров до 700.

Фото: Министерство экологии Челябинской области

По словам начальника управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Марины Дымовой, участники акции, в первую очередь, показывают любовь к своему родному краю. Забота о природных объектах позволит на долгие годы сохранить красоту Южного Урала и порадовать не одно поколение.

— Экологическое волонтерство — это не про мусор, а про любовь к своему Южному Уралу, — поделилась Марина Дымова. — Нам есть, что оставить нашим детям. Вместе с волонтерами мы активно очищаем берега озер, были и на Тургояке, и на озере Чебаркуль. Только в этом году мы вывезли более 700 тонн мусора.

Весь мусор не скидывается в кучу, а сразу же сортируется. Волонтеры получают промаркированные пакеты: одни для сбора стекла, вторые — для пластика, а третьи — для металла.

Одной из активных участниц субботника стала известная российская актриса Юлия Михалкова. Она вместе с командой акции «Вода России» побывала во множестве городов и приняла участие в очистке не одного водоема.

Фото: Министерство экологии Челябинской области

— Мы объехали почти всю Россию, и каждый раз, когда приезжаем в новый город, я думаю, может быть здесь не будет мусора? Но нет, в каждом городе он есть, — рассказывает Юлия. — Я благодарю всех, кто пришел на наш субботник. Давайте поможем озеру стать чище, чтобы наши потомки наслаждались красотой этого чуда природы.

Озеро Смолино действительно можно считать чудом, ведь оно являлось частью древнейшего океана на планете. Когда-то озеро называли Челябинским морем, поскольку оно является остатком древнего Пермского моря. До середины прошлого столетия грязи со дна озера считались лечебными, однако человеческое воздействие слишком засорило водоем: сюда сбрасываются загрязненные сточные воды, а берег захламляется отходами. Волонтеры акции «Вода России» помогли улучшить состояние этого уникального озера – памятника природы.

Фото: Министерство экологии Челябинской области

Для справки:

С 2014 по 2019 годы Всероссийская акция «Вода России» стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила порядка 5 млн человек. Участники акции в 2019 году установили рекорд, очистив от мусора 24 200 км берегов, что равно примерно половине длины экватора Земли. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. В тройку самых активных регионов вошли Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия).

В 2019 году Акция «Вода России» впервые прошла в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», Национального проекта «Экология».

Напомним, что сохранение уникальных водных объектов — одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».