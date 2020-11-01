«Мы надеемся провести чемпионский бой в следующим году»: промоутер прокомментировал дебют Гассиева в супертяжах

Гассиев сломал челюсть Сефери и уже готов провести следующий поединок. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев спустя два с лишним года отсутствия боёв на профессиональном ринге вернулся. Осетин решил бросить себе вызов и перешёл в супертяжёлую, «королевскую» весовую категорию. В рамках фестиваля бокса в Сочи, Гассиев провёл бой с «албанским Тайсоном» Нури Сефери. Дебют россиянина в супертяжах получился более чем убедительный: сокрушительный нокаут и победа спустя 47 секунд от начала боя.

Промоутер и организатор дебюта Гассиева в новом дивизионе Владимир Хрюнов поделился с «Комсомолкой» впечатлениями от возвращения Мурата на профессиональный ринг и рассказал о ближайших планах осетина в боксе.

- Гассиев ворвался в супертяжёлый вес. Это маленький шажок, но он сделан. Спасибо ему, что вернулся. Страна получила очередного боксёра, за достижениями и победами которого хочется следить.

У нас в планах - проведение ещё одного боя в течение трёх месяцев. Не сомневаюсь, что даже после такой победы над Сефери, Мурат ворвётся в топ-10 рейтинга любой организации. Уже имеются планы и амбиции на будущее. Мы надеемся провести чемпионский бой в следующем году, - заявил Хрюнов.

Также промоутер рассказал о состоянии Нури Сефери, получившего жесточайший нокаут. По словам промоутера, состояние здоровья албанца изменило даже планы самого менеджера на вылет из Сочи.

- Из-за Нури Сефери я вынужден на день задержаться в Сочи - меняем билеты. У него сломана челюсть, но ему уже оказали помощь, стабилизировали состояние. Завтра он полетит к себе домой.