Протесты в Белоруссии, последние новости на 2 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

Большая часть митингующих в итоге дошла до места памяти жертв репрессий на поле рядом с Куропатами.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
1 ноября протестующие снова вышли на улицы Минска и других городов Республики на анонсированную оппозицией акцию протеста. На этот раз она была приурочена ко дню поминовения предков.
К 12:00 утра от очевидцев появились сообщения, что на центральных улицах Минска появилась спецтехника. А на площади Независимости милиция расставила ограждения. Поезда минской подземки проезжали центральные станции без остановок.
Сюда по разным оценкам пришли несколько тысяч человек. Фото: Иван Иванов
Традиционно в центре пользователи мобильной сети отметили проблемы с доступом в интернет.
К 14:00 люди небольшими группами с разных концов города стали двигаться к центру. Точкой сбора стал бульвар Толбухина. Здесь же произошли первые задержания.
1 ноября протестующие снова вышли на улицы Минска и других городов Республики на анонсированную оппозицией акцию протеста.
Фото: REUTERS
Колонна двинулась вдоль проспекта Независимости в сторону центра, но где были выставлены ограждения толпа развернулась и пошла в другую сторону. Конечной точкой акции протеста было место памяти жертвам репрессий на поле рядом с Куропатским лесом.
К 12:00 утра от очевидцев появились сообщения, что на центральных улицах Минска появилась спецтехника. Фото: Иван Иванов
Очевидцы сообщали о хлопках, похожих на выстрелы. Позже в пресс-службе МВД подтвердили, что силовики стреляли в воздух. А ближе к 16:00 применили светошумовые гранаты. Стычки протестующих с силовиками были зафиксированы на улицах Калиновского и Мирошниченко.
Очевидцы сообщали о хлопках, похожих на выстрелы. Позже в пресс-службе МВД подтвердили, что силовики стреляли в воздух. Фото: Иван Иванов
Но большая часть митингующих в итоге дошла до места памяти жертв репрессий на поле рядом с Куропатами. Сюда по разным оценкам пришли несколько тысяч человек.
Стычки протестующих с силовиками были зафиксированы на улицах Калиновского и Мирошниченко. Фото: Иван Иванов
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