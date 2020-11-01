В Минске прошел митинг среди крестов

Власти в Минске предприняли новую тактику: они спокойно наблюдали, пока митингующие собирались у часового завода, что у Парка Челюскинцев.
Фото: REUTERS
Власти в Минске предприняли новую тактику: они спокойно наблюдали, пока митингующие собирались у часового завода, что у Парка Челюскинцев. А колонна отправилась в путешествие по своему новому маршруту – в противоположную сторону от центра, до проспекта Независимости.
Весело пройдя несколько километров, несколько десятков тысяч демонстрантов вдруг обнаружили, что готовится нечто чрезвычайное.
Фото: Иван Иванов
Мимо них продефилировало практически все вооружение, которое, видимо, было на этот момент в столице: десятки автозаков и войсковых грузовиков, уже знаменитая бронированная машина с ковшом «для разрезания» толпы. И, как передают информагентства, был замечен даже крупнокалиберный пулемет, установленный на одной из бронемашин.
Похоже, что со сменой главы МВД в Белоруссии появилась и новая тактика «креативного» подавления протестов.
Фото: REUTERS
То есть уже на проспекте Независимости, глядя на эти приготовления, манифестантам предлагалось решить: идут они дальше или ну его… жизнь дороже.
Белорусы среагировали тоже по своему обычаю. Часть колонны «растворилась» во дворах и двигалась среди них параллельно основной колонне, выкрикивая те же лозунги. Характерный штрих: сочувствующие жители домов открывали подъезды и ждали разгона, чтобы принять беженцев. Там, где у подъезда не стоял человек, обычно лежал кирпич для того, чтобы дверь не захлопнулась.
Характерный штрих: сочувствующие жители домов открывали подъезды и ждали разгона, чтобы принять беженцев.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
И, когда, казалось, разгон неминуем, войска вдруг пропустили колонну сквозь свой строй, выставили оцепление и продолжили движение вслед колонне, организуя вторую колонну - только уже от силовиков.
Там, где у подъезда не стоял человек, обычно лежал кирпич для того, чтобы дверь не захлопнулась.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Процесс выглядел сюрреалистически.
Похоже, что со сменой главы МВД в Белоруссии появилась и новая тактика «креативного» подавления протестов. Если раньше ОМОН просто встречал демонстрантов и запихивал их в автозак, то теперь милицейский спецназ просто сопровождает колонну автозаками и бронетехникой. И, что самое главное, сотнями омоновцев, которые просто торжественно стоят там, где появляются протестующие.
Уже на проспекте Независимости, глядя на эти приготовления, манифестантам предлагалось решить: идут они дальше или ну его… жизнь дороже.
Фото: REUTERS
Это вносит панику в ряды оппозиции, потому что традиция подсказывает: видишь автозак – беги. В итоге три-четыре фальстарта пережила колонна. И даже я, два месяца бродивший с революционерами, впервые оказался в подъезде.
Фото: Иван Иванов
Во время очередной паники, когда люди бросились во дворы, местные жители открыли нам подъезды и, что самое главное, быстро закрыли их. В нашем подъезде «спасалось» человек 15. Впрочем, спасать было не от чего. Так и идет колонна, теряя по пути самых нервных, а сзади нее марширует полк людей в бронежилетах, а по шоссе все это сопровождает кавалькада пугающей техники. Интересно, что финал марша был запланирован на окраине города, в лесу, который называется Урочищем. Колонна мирно прошла этот путь.
И сложно было предположить, позволят ли людям «просто прогуляться», пусть даже ради политики, в окраинный лес.
Фото: Иван Иванов
Вроде бы позволили.
Марш закончился в урочище Куропаты. Опушка леса на окраине города вся заставлена крестами. Только по официальным данным, здесь было расстреляно в 1937-39 годах около 30 тысяч человек. По неофициальным – 250 тысяч.
Фото: Иван Иванов
Именно сюда митингующие шли, конечно же, с определенным намеком, что и они, участники протеста, периодически становятся жертвами силовиков, в их представлении – последователей НКВД.
Если раньше ОМОН просто встречал демонстрантов и запихивал их в автозак, то теперь милицейский спецназ просто сопровождает колонну автозаками и бронетехникой.
Фото: REUTERS
Возможно, и по этой причине разгонять такую демонстрацию силовики не стали, а сопроводили протестующих «угрожающим» эскортом.
Несколько тысяч человек пришли на этот мемориал, где прошел небольшой митинг. И уже никто не ждал никакого силового сценария.
Фото: Иван Иванов
С наступлением темноты люди начали расходиться.
Так заканчивался самый мирный, хоть и грустный день белорусского протеста.
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Иванов
ЕЩЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРА
Бастуют все! И никто: как живет столица белорусской революции Гродно
Политобозреватель kp.ru Владимир Ворсобин побывал в самом непокорном городе Беларуси (подробности)
Белоруссия мучается - бастовать или не рисковать
Как в Минске прошел второй день общенациональной Стачки, объявленной Тихановской - в репортаже Владимира Ворсобина (подробности)