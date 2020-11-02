Виктор Черномырдин - о бывших республиках СССР: Чем они ближе к Западу? Везде торчат американские уши

10 лет назад, 3 ноября 2010-го, ушёл из жизни экс-премьер и бывший посол России на Украине, политик-златоуст... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...Интервью с Виктором Черномырдиным, которые вышли в «Комсомольской правде», мы перечитывали несколько дней. Выискивая те фрагменты, которые можно было полностью отнести и к дню сегодняшнему. Оказалось, таких моментов много...

«Они Украину не отпустят. И в НАТО потащат»

- Виктор Степанович! Кремль вас за выборы (2004 года) на Украине не критиковал? (Тогда - в третьем туре - победил Ющенко, а Черномырдин был как раз послом.)

- За что? Разве я избирался?.. Когда у них началось на Майдане, я по крайней мере предупреждал там: слушайте, это может закончиться плохо. Что же вы мер не предпринимаете? Президент Кучма говорил: «А что мы не сделали? Все мы вроде делаем, что нужно». Но у вас же народ на улице! «Да все пройдет, мы это проходили…» Мол, поговорят и разойдутся.

Почему тогда эти все - «оранжевые» - готовились? Почему вторые - нет? Почему те, кто должен был отслеживать ситуацию, ничего не делали?

- В смысле спецслужбы?

- И спецслужбы, и само государство. Почему это назревало? Значит, в стране что-то все-таки не так? Нужны были меры…

- Репрессивные?

- Ни в коем случае! Надо понять, что происходит в жизни людей. Нет, ничего - все идет и идет. Ну вот и дошли...

- А вы по-свойски выпивали с Кучмой, да?

- Ну, что ты? Конечно, нет.

- Нет, да?

- Да...

- Говорят, Украина становится ближе к Западу...

- Я не могу так оценить... Ну чем она приближается к Западу? Чем могла?..

Как займутся нуждами людей, - никаких майданов не будет.

- США готовы сэкономить на поддержке Украины?

- Не думаю. Они Украину не отпустят. И в НАТО потащат. Дело в том, что везде американцы. Везде торчат американские уши...

- Как у вас отношения с послом США на Украине? (Тогда - Вильямом Тейлором, - авт.)

- Тейлор знает: ежели что, я не смолчу! Я ему прямо в лоб говорил: «Что вы привязались к Украине? Когда дашь команду Киеву вести себя по-другому?» Смеется... Ну он такой. Разведчик.

«Куда от нас денется? Денется! Еще как!»

- У России нет шансов переиграть Америку на Украине?

- Мы не умеем это делать.

- Неужели не научились?

- А мы разве учимся? Мы же не учимся! У них работают на Украине 2 тысячи фондов. Везде! С газетами, с телевидением. Гранты дают. К себе просто тащат на учебу, бесплатно. В минобороны - американские представители. Открыто работают.

У нас все еще некоторые говорят: куда Украина от нас денется? Денется! Еще как! Думаете, эти украинцы, которые в России работают (гастарбайтеры, - авт.), они нас уважают? С большой любовью к нам? Они унижены, они нас костерят. Им деваться некуда - вот и едут к нам от безысходности...

«Не надо пузырь лезть. Еще не добрый вечер»

...А чего ж так недосмотрели, что Украина стоит на пороге НАТО?

- Кто недосмотрел? Мы? А мы-то при чем здесь? Мы никого не досматриваем.

- Может, зря?

- Тоже скажешь... А почему Польша вступила? Почему Балтика? Мы тоже недосмотрели?

- Тоже.

- Говори, да не заговаривайся. Они - и Украина - суверенные. Они тут... Подготовка шла. Большая.

- Вы про приезд Буша?

- Ну, да. Они на ушах стояли. Субботник провели, как в хорошие времена перед приездом начальства... А вступать не вступать... Их еще никто не принимает. До НАТО далеко, не надо им тут сразу, как говорится, пузыри... В пузырь лезть. Еще не добрый вечер...

«Меня Ельцин посылал в президенты»

- Если пришлось бы заново перестраивать жизнь, вы с какого бы периода ее начали?

- Не знаю. Ни с какого бы.

- У вас много было ошибок?

- Да, многое можно было по-другому. Приватизацию можно было бы...

- Вот, значит, ошибка!

- Ну, не то что она ошибка, можно было мягче.

- Вы карьерист?

- Не-а.

- Но я же помню: «Если надо в президенты, я готов!»

- Ну если было бы надо для страны - да. А так - нет. Если бы я хотел, я еще в 1996 году пошел бы и выиграл. Мне тогда Ельцин говорил.

- С подтекстом, да?

- Чтоб проверить, пойду или не пойду? Не было подтекста. Я сразу сказал - нет. А если б захотел, что бы я, спрашивал у него? Он говорил: «Смотри, я болею, готовься к избирательной кампании». А у меня и рейтинг был выше. Ко мне губернаторы шли. Уговаривали!

- И молчали до сих пор об этом...

- Ты когда-нибудь слышал - я что-то сказал о Ельцине?

- Плохого?

- Да. И никогда не скажу. Принцип! А посмотри, что говорят, которые ноги ему целовали!

- А когда вместе работали, тоже ему плохого не говорили?

- Здрасте! А чего бы я молчал.

- Может, он вас за это и снял?

- Тогда он уже болел.

- Боялся, что вы перехватите власть?

- Нет. Кто-то боялся, он - нет...

- Окружение?

- Ну, а кто же?

Интервью с Виктором Черномырдиным, которые вышли в «Комсомольской правде», мы перечитывали несколько дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МУДРЫЙ СОВЕТ

Как не «проколоться», если изменил жене?

- ...Виктор Степанович! А ваша жена ревнивая?

- Еще какая! Мне так кажется.

- А вы давали повод для ревности?

- Ну, я что вам, я же нормальный человек. Ну, как... До большого не доходило...

- Как так сумели?

- Не прокалывался. (Смеется.) Я такой.

- Может, поделитесь опытом, как не прокалываться?

- Болтать не надо. Я многих знаю, наплетут семь верст до небес. Там и не было ничего, а наворотят...

«ЧЕРНОМЫРДИНКИ»

«У меня к русскому языку вопросов нет...»

«На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться».

«Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!»

«Мы выполнили все пункты от «А» до «Б».

«Вы думаете, нам далеко легко? Нет! Нам далеко нелегко!»

«На ноги встанем - на другое ляжем».

«Вообще-то успехов немного. Но главное - есть правительство!»

«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим».

«Правительство - это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком».

«Какую бы организацию мы ни создавали - получается КПСС».

«Мы всегда можем уметь».

«Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим» (о вступлении России в Евросоюз).

«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».

«Секс - это тоже форма движения».

«Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете».

«Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться».

«Если бы я все назвал, чем я располагаю, да вы бы рыдали здесь!».

«Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно».

«Правительство обвиняют в монетаризме. Признаю - грешны, занимаемся. Но плохо».

«Нам нельзя растягивать этот процесс. Процесс реформ - он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей».

«И кто тут меня может заменить? Убью сразу... Извините».

«Я готов и буду объединяться! И со всеми! Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку».

«Меня всю жизнь хотят задвинуть. Все пытаются... Задвигал только таких еще нет».

«С налоговым сюрреализмом надо кончать».

«Страна у нас - хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем».

«Стоит только Чубайсу рот открыть, ему тут же насуют, будьте любезны».

«Это глупость вообще, но мне знакомая песня».

«Где-то мы нахомутали...»

«Мы ведь ничего нового не изобретаем. Мы свою страну формулируем».

«А кто пытается нам мешать - о них мы знаем в лицо. Правда, там не назовешь это лицом».

«Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше...».

(Коллекция «черномырдинок» из книг Александра Гамова «Хотели как лучше...» и «Непарадные портреты».)

МНЕНИЕ АКТРИСЫ

Нонна Мордюкова, народная артистка СССР:

«Он так говорит, как дядьки из колхоза или с завода»

- Нонна Викторовна, помнится, Черномырдин вам говорил: «Мы с вами - одно целое»...

- А я знаю, почему он так сказал. Потому что мы с ним оба - из народа. Из этого своего родства он, как из тюбика, выдавливает такую вот краску, яркую. У него осталась неистребимая форма выражения мыслей. Он так говорит, как дядьки из колхоза или с завода. Не знаю, как интеллигенция, а вот простые люди, как мои братья и сестры, они понимают его, как самих себя. И все хохмы его они принимают как свои.

- А в чем секрет обаяния Черномырдина?

- А я скажу в чем. Он истину знает - как ответить на важный вопрос. Он остроумен. Но он не торопится со своей остроумностью. Она будто бы ему легко дается. А ведь он обдумывает каждый ответ. С какой-то неуловимой паузой. Чтобы не споткнуться нигде и нигде не было бы проигрыша.

АНЕКДОТЫ ПРО ЧВС

Вызывают как-то Черномырдина в налоговую инспекцию и спрашивают:

- Ваше место рождения?

А он в ответ:

- Какое месторождение - нефтяное или газовое?

* * *

Журналисты интересуются у Черномырдина:

- Виктор Степанович, говорят, у вас на счетах лежат 5 миллиардов долларов?!

Черномырдин:

- Ищите на здоровье! Если найдете, можете забрать!

Приходят журналисты к Черномырдину через месяц:

- И правда! Все проверили. Ничего не нашли!

Черномырдин:

- Как не нашли?!