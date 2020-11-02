Виктор Черномырдин - о бывших республиках СССР: Чем они ближе к Западу? Везде торчат американские уши

10 лет назад, 3 ноября 2010-го, ушёл из жизни экс-премьер и бывший посол России на Украине, политик-златоуст...
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
...Интервью с Виктором Черномырдиным, которые вышли в «Комсомольской правде», мы перечитывали несколько дней. Выискивая те фрагменты, которые можно было полностью отнести и к дню сегодняшнему. Оказалось, таких моментов много...
«Они Украину не отпустят. И в НАТО потащат»
- Виктор Степанович! Кремль вас за выборы (2004 года) на Украине не критиковал? (Тогда - в третьем туре - победил Ющенко, а Черномырдин был как раз послом.)
- За что? Разве я избирался?.. Когда у них началось на Майдане, я по крайней мере предупреждал там: слушайте, это может закончиться плохо. Что же вы мер не предпринимаете? Президент Кучма говорил: «А что мы не сделали? Все мы вроде делаем, что нужно». Но у вас же народ на улице! «Да все пройдет, мы это проходили…» Мол, поговорят и разойдутся.
Почему тогда эти все - «оранжевые» - готовились? Почему вторые - нет? Почему те, кто должен был отслеживать ситуацию, ничего не делали?
- В смысле спецслужбы?
- И спецслужбы, и само государство. Почему это назревало? Значит, в стране что-то все-таки не так? Нужны были меры…
- Репрессивные?
- Ни в коем случае! Надо понять, что происходит в жизни людей. Нет, ничего - все идет и идет. Ну вот и дошли...
- А вы по-свойски выпивали с Кучмой, да?
- Ну, что ты? Конечно, нет.
- Нет, да?
- Да...
- Говорят, Украина становится ближе к Западу...
- Я не могу так оценить... Ну чем она приближается к Западу? Чем могла?..
Как займутся нуждами людей, - никаких майданов не будет.
- США готовы сэкономить на поддержке Украины?
- Не думаю. Они Украину не отпустят. И в НАТО потащат. Дело в том, что везде американцы. Везде торчат американские уши...
- Как у вас отношения с послом США на Украине? (Тогда - Вильямом Тейлором, - авт.)
- Тейлор знает: ежели что, я не смолчу! Я ему прямо в лоб говорил: «Что вы привязались к Украине? Когда дашь команду Киеву вести себя по-другому?» Смеется... Ну он такой. Разведчик.
«Куда от нас денется? Денется! Еще как!»
- У России нет шансов переиграть Америку на Украине?
- Мы не умеем это делать.
- Неужели не научились?
- А мы разве учимся? Мы же не учимся! У них работают на Украине 2 тысячи фондов. Везде! С газетами, с телевидением. Гранты дают. К себе просто тащат на учебу, бесплатно. В минобороны - американские представители. Открыто работают.
У нас все еще некоторые говорят: куда Украина от нас денется? Денется! Еще как! Думаете, эти украинцы, которые в России работают (гастарбайтеры, - авт.), они нас уважают? С большой любовью к нам? Они унижены, они нас костерят. Им деваться некуда - вот и едут к нам от безысходности...
«Не надо пузырь лезть. Еще не добрый вечер»
...А чего ж так недосмотрели, что Украина стоит на пороге НАТО?
- Кто недосмотрел? Мы? А мы-то при чем здесь? Мы никого не досматриваем.
- Может, зря?
- Тоже скажешь... А почему Польша вступила? Почему Балтика? Мы тоже недосмотрели?
- Тоже.
- Говори, да не заговаривайся. Они - и Украина - суверенные. Они тут... Подготовка шла. Большая.
- Вы про приезд Буша?
- Ну, да. Они на ушах стояли. Субботник провели, как в хорошие времена перед приездом начальства... А вступать не вступать... Их еще никто не принимает. До НАТО далеко, не надо им тут сразу, как говорится, пузыри... В пузырь лезть. Еще не добрый вечер...
«Меня Ельцин посылал в президенты»
- Если пришлось бы заново перестраивать жизнь, вы с какого бы периода ее начали?
- Не знаю. Ни с какого бы.
- У вас много было ошибок?
- Да, многое можно было по-другому. Приватизацию можно было бы...
- Вот, значит, ошибка!
- Ну, не то что она ошибка, можно было мягче.
- Вы карьерист?
- Не-а.
- Но я же помню: «Если надо в президенты, я готов!»
- Ну если было бы надо для страны - да. А так - нет. Если бы я хотел, я еще в 1996 году пошел бы и выиграл. Мне тогда Ельцин говорил.
- С подтекстом, да?
- Чтоб проверить, пойду или не пойду? Не было подтекста. Я сразу сказал - нет. А если б захотел, что бы я, спрашивал у него? Он говорил: «Смотри, я болею, готовься к избирательной кампании». А у меня и рейтинг был выше. Ко мне губернаторы шли. Уговаривали!
- И молчали до сих пор об этом...
- Ты когда-нибудь слышал - я что-то сказал о Ельцине?
- Плохого?
- Да. И никогда не скажу. Принцип! А посмотри, что говорят, которые ноги ему целовали!
- А когда вместе работали, тоже ему плохого не говорили?
- Здрасте! А чего бы я молчал.
- Может, он вас за это и снял?
- Тогда он уже болел.
- Боялся, что вы перехватите власть?
- Нет. Кто-то боялся, он - нет...
- Окружение?
- Ну, а кто же?
Интервью с Виктором Черномырдиным, которые вышли в «Комсомольской правде», мы перечитывали несколько дней.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
МУДРЫЙ СОВЕТ
Как не «проколоться», если изменил жене?
- ...Виктор Степанович! А ваша жена ревнивая?
- Еще какая! Мне так кажется.
- А вы давали повод для ревности?
- Ну, я что вам, я же нормальный человек. Ну, как... До большого не доходило...
- Как так сумели?
- Не прокалывался. (Смеется.) Я такой.
- Может, поделитесь опытом, как не прокалываться?
- Болтать не надо. Я многих знаю, наплетут семь верст до небес. Там и не было ничего, а наворотят...
«ЧЕРНОМЫРДИНКИ»
«У меня к русскому языку вопросов нет...»
«На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться».
«Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!»
«Мы выполнили все пункты от «А» до «Б».
«Вы думаете, нам далеко легко? Нет! Нам далеко нелегко!»
«На ноги встанем - на другое ляжем».
«Вообще-то успехов немного. Но главное - есть правительство!»
«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим».
«Правительство - это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком».
«Какую бы организацию мы ни создавали - получается КПСС».
«Мы всегда можем уметь».
«Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим» (о вступлении России в Евросоюз).
«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».
«Секс - это тоже форма движения».
«Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете».
«Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться».
«Если бы я все назвал, чем я располагаю, да вы бы рыдали здесь!».
«Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно».
«Правительство обвиняют в монетаризме. Признаю - грешны, занимаемся. Но плохо».
«Нам нельзя растягивать этот процесс. Процесс реформ - он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей».
«И кто тут меня может заменить? Убью сразу... Извините».
«Я готов и буду объединяться! И со всеми! Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку».
«Меня всю жизнь хотят задвинуть. Все пытаются... Задвигал только таких еще нет».
«С налоговым сюрреализмом надо кончать».
«Страна у нас - хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем».
«Стоит только Чубайсу рот открыть, ему тут же насуют, будьте любезны».
«Это глупость вообще, но мне знакомая песня».
«Где-то мы нахомутали...»
«Мы ведь ничего нового не изобретаем. Мы свою страну формулируем».
«А кто пытается нам мешать - о них мы знаем в лицо. Правда, там не назовешь это лицом».
«Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше...».
(Коллекция «черномырдинок» из книг Александра Гамова «Хотели как лучше...» и «Непарадные портреты».)
МНЕНИЕ АКТРИСЫ
Нонна Мордюкова, народная артистка СССР:
«Он так говорит, как дядьки из колхоза или с завода»
- Нонна Викторовна, помнится, Черномырдин вам говорил: «Мы с вами - одно целое»...
- А я знаю, почему он так сказал. Потому что мы с ним оба - из народа. Из этого своего родства он, как из тюбика, выдавливает такую вот краску, яркую. У него осталась неистребимая форма выражения мыслей. Он так говорит, как дядьки из колхоза или с завода. Не знаю, как интеллигенция, а вот простые люди, как мои братья и сестры, они понимают его, как самих себя. И все хохмы его они принимают как свои.
- А в чем секрет обаяния Черномырдина?
- А я скажу в чем. Он истину знает - как ответить на важный вопрос. Он остроумен. Но он не торопится со своей остроумностью. Она будто бы ему легко дается. А ведь он обдумывает каждый ответ. С какой-то неуловимой паузой. Чтобы не споткнуться нигде и нигде не было бы проигрыша.
АНЕКДОТЫ ПРО ЧВС
Вызывают как-то Черномырдина в налоговую инспекцию и спрашивают:
- Ваше место рождения?
А он в ответ:
- Какое месторождение - нефтяное или газовое?
* * *
Журналисты интересуются у Черномырдина:
- Виктор Степанович, говорят, у вас на счетах лежат 5 миллиардов долларов?!
Черномырдин:
- Ищите на здоровье! Если найдете, можете забрать!
Приходят журналисты к Черномырдину через месяц:
- И правда! Все проверили. Ничего не нашли!
Черномырдин:
- Как не нашли?!