Четверо выборов вокруг России и — четыре пожара! Где мы молодцы, а где проиграли

Молдавия. Кишинев. Во время голосования на президентских выборах на избирательном участке, 1 ноября 2020 г. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый зам. председателя комитета Госдумы по делам СНГ рассказал Сергею Мардану в эфире Радио «Комсомольская правда» можно ли вернуть Молдавию, повлиять на Грузию, сохранить Киргизию и успокоить Белоруссию.

Сергей Мардан:

- У нас на связи Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ. Константин Федорович, мы хотели вас спросить не только про Молдавию, а про весь российский периметр. Состоялось несколько выборов. Это выборы в Молдавии, в Грузии, продолжается послевыборный кризис в Белоруссии, Киргизия там же. В общем, везде непрекращающаяся нестабильность. Из этого есть выход? Или нет?

Константин Затулин:

- Конечно, есть выход. Выход в том, чтобы на смену нестабильности пришла стабильность. Очень простой ответ.

Мардан:

- Как ее добиться?

Затулин:

- Добиться ее можно в каждом случае по-разному. В Белоруссии, на мой взгляд, не обойтись без полноценного диалога власти с оппозицией. И перехода от сугубо репрессивных мер к поискам компромисса. Если говорить о Киргизии, то здесь дальнейшее будет зависеть от того, насколько в состоянии новое руководство Киргизии удержать страну от распада или полураспада, в котором она находится. Между севером и югом. Согласитесь, что в Белоруссии такой проблемы север-юг или восток-запад нет. А в Киргизии она есть.

Участники митинга молятся на площади в центре Бишкека, октябрь 2020 г. Фото: REUTERS

Что касается борьбы страстей в Грузии, то эта республика, как вы знаете, едина только в том, что она требует себе вернуть Абхазию и Южную Осетию. С этим там согласны все политические силы. А во всем, что касается конкретных персоналий и путей развития, то здесь есть расхождения. Есть оголтелый прозападный курс, который демонстрировал Саакашвили. И есть более сдержанный, но тоже прозападный курс, которым идет нынешнее правительство Грузии. Оно не является в этом отношении нашим союзником или страной, которую мы как-то на сегодня контролируем, оказываем на нее влияние.

Что касается Молдовы, то ее история в чем-то похожа на грузинскую. Потому что и там, и тут многое было связано с территориальными конфликтами после распада СССР. Тут Молдова балансирует между сваливанием в Румынию, на чем настаивает в Молдавии уже приличное количество людей, и желанием удержаться в статусе независимого государства. Запад, который пытается повлиять на Молдову, един только в одном, что там надо всячески ликвидировать российское присутствие. То есть демонтировать фактор Приднестровья. Вот в этом Запад един. Но дальше есть позиция США, что не надо торопиться с объединением Молдовы с Румынией. И есть позиция румынских юнионистов, которые, конечно, хотят всего и сразу хоть сегодня.

Мардан:

- А есть ли хоть одна бывшая постсоветская республика, где все было бы хорошо, спокойно, пророссийски? Чтобы мы могли сказать: мы – молодцы, вот здесь у нас все получилось.

Затулин:

- А почему вы считаете, что только мы отвечаем за состояние соседних республик? Они сами ничего не значат, а мы отсюда все решаем – правильно или неправильно?

Первый зам. председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мардан:

- В идеале хотелось бы так.

Затулин:

- Нет, не так. Они все-таки стали самостоятельными в 1991 году. И должны отвечать за свою стабильность и нестабильность. А не спихивать это в каждом случае на кого-то еще. На Украине это, кстати, очень любят. Они всегда ни в чем не виноваты. Поэтому все, что происходит, это виновата или Россия, или Америка. А сами они ни при чем. Так же иждивенчески многие другие себя ведут. И это следствие распада Советского Союза, безусловно. Потому что распад Советского Союза – это не история, которая началась и кончилась в 1991 году. Она продолжается.

Баченина:

- А если Майя Санду станет президентом Молдавии, то чего ждать от этого поворота России?

Затулин:

- Первое. Президентские выборы, конечно, важное событие. Но президент Молдовы – это далеко не президент России по своим полномочиям и возможностям. В стране парламентско-президентская, а на самом деле парламентская республика. Правительство формируется на основе выборов в парламент. И президент без поддержки в парламенте вряд ли может что-то серьезно делать.

Мы были уже свидетелями того, как Додон был президентом, а при этом ничего не мог сделать. Даже не мог выехать за границу без разрешения. Не мог назначить посла, подписать какой-то документ. Потому что парламент и правительство его блокировали. Потом ему удалось заключить союз, свергнуть серого кардинала Плахотнюка. Потом, вновь рассорился с Майей Санду, она встала в оппозицию.

Мы должны понимать, что это не конец борьбы за власть в Молдове – выборы президента. Но это важный этап, безусловно. Второе - многое зависит от того, удастся ли перед вторым туром договориться с теми, кто выбыл из борьбы. А вот здесь есть разные варианты. Политики в Молдове - это не какие-то идеалисты прекраснодушные, за редким исключением. Может, как раз за исключением Санду, которая прозападная идеалистка. Это люди, которые склонны договариваться, перебегать из одного лагеря в другой.

Совсем недавно третий номер на выборах Ренато Усатый считался пророссийским политиком, который борется за интеграцию с Москвой и так далее. Сейчас он в оппозиции к Додону. Но электорат его по-прежнему питает пророссийские симпатии. А это 16-17 процентов на этих выборах.