Выборы в Грузии: почему «партия Саакашвили» не признает свое поражение и выводит людей в центр Тбилиси

Парламентские выборы в стране закончились массовыми протестами. Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

В Грузии прошли парламентские выборы. Партия власти, «Грузинская мечта», набирает более 48%. Это дает им возможность формировать правительство. Главная сила оппозиции «Сила в Единстве», знаменем которой был экс-президент Саакашвили, набрала чуть более 27%.

Еще пять партий и два блока преодолели барьер в 1%, который позволит им заседать в грузинском парламенте. Днем в центре Тбилиси на проспекте Руставели стали собираться представители оппозиционных партий, которым не понравилось, как закончились выборы.

За комментарием «КП» обратилась к бывшему первому секретарю посольства России в Грузии Игорю Гвритишвили.

- Единственная партия, которую в Грузии считают «российски настроенной», экс-президента Нино Бурджанадзе, в парламент не прошла?

- А у ее Демократического движения «Единая Грузия» всегда низкие показатели. Она, кажется, набрала меньше всех голосов.

- Других сил, хоть немного симпатизирующих России, в новом парламенте нет?

- Есть «Альянс патриотов» - у них чуть более 3% . Ну, будет у них один депутат — на что это повлияет?

- Партия власти может не оглядываться на оппозицию — для России это хорошо?

- Это лучше, чем если бы победила «партия Саакашвили».

- Почему они не признают свое поражение?

- Это их извечная линия поведения. Потому они и собрали сейчас толпу у парламента в Тбилиси. На предыдущих выборах было то же самое: они проиграли, не признали, что проиграли честно, и собирали толпы протестующих. Такая манера поведения «вечной оппозиции».

- Что скажет Запад?

- Международные наблюдатели, в том числе представители Евросоюза сказали, что выборы были конкурентными. И демократичными. Правда, «Грузинская» мечта сходу правительство не сформирует — надо еще дождаться выборов по мажоритарным округам. Из 150 мест они рассчитывают на 76. Но у них не будет конституционного большинства, как прежде.

- За митингами в Тбилиси могут последовать серьезные столкновения?

- Стычками сопровождались все выборы в Грузии. Единое национальное движение Саакашвили всегда являлось их зачинщиками. Ими обычно волнения и подстрекаются. Сам Мишико в Грузию вернуться не может, вернее может, но его сразу посадят.

Волнения продлятся скорее всего до второго тура выборов, 8 ноября, и сойдут на нет после официального объявления итогов. Националисты рассчитывают на регионы.

- Саакашвили ушел с политической арены Грузии с этим поражением?

- Вряд ли, зная его склочный характер. Но его мечта вернуться со щитом неосуществима. А отношения России и Грузии после этих выборов вряд ли изменятся.