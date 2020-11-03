Михаил Погребинский: Зеленский жалуется западным хозяевам на мятежников

Украинскому президенту не нравится ни оппозиция, ни суд - и чудится контрреволюция за каждым углом Фото: REUTERS

Глава незалежной почуял терпкий запах мятежа. И пожаловался на амбре в Financial Times. Его читатели - изысканные ценители дурно-пахнущих заговоров. Владимира Александровича с души воротит от попыток подорвать верховенство закона в его стране. Его тошнит от потуг «обнулить, прогресс достигнутый в сфере борьбы с коррупцией». Такой всплеск эмоций у Зеленского вызвало решение Конституционного суда отменить часть норм закона «О предотвращении коррупции». И президент, конечно, собирается дать отпор и всех врагов победить, и доложить наверх по команде.

- Те, кто возглавляет всю кампанию, хорошо известны, - взывал к мудрости британских читателей шестой лидер самостийной, - Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов. Они считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ и созданию основанного на правилах общества, что будет соответствовать интересам 99%, а не 1% жителей страны. Будучи президентом Украины, я никогда не позволю темным силам добиться успеха в их попытках осуществить контрреволюцию.

Бунтуют, гады... Или нет? За комментариями kp.ru обратилась к главе Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому.

- В издании Financial Times вышел материал Зеленского.

- Это колонка.

- Президент Украины говорит про заговор олигархов и российских ставленников, вступивших в коалицию….

- Нельзя сказать, что на Украине нет сил, готовых к сотрудничеству с Россией. Они ориентированы на восстановление экономических и гуманитарных отношений с Россией, и поиска компромисса на Донбассе. Есть такая политическая сила и в Раде - 40 депутатов от «Оппозиционной платформы - за жизнь».

- Ее влияние каково?

- Она добилась приличных результатов на последних местных выборах. Особенно на востоке и юге страны. Ее лидер Медведчук, который ассоциируется с Кремлем и с Путиным - он и воспринимается Зеленским такой силой. Депутаты ОПЗЖ подготовили обращение в Конституционный суд. Они потребовали рассмотреть конституционность отдельных статей закона «О противодействии коррупции». В том числе и потому Зеленский называет эти силы пророссийскими.

- Откуда взялась «коалиция олигархов и пророссийских сил»?

- Потому что ранее прозвучали обвинения в адрес Зеленского, что это он во главе со своим офисом является пророссийским президентом. А это уже обвинения со стороны Порошенко и его компании. То есть прозападный Зеленский вынужден противостоять и своему предшественнику на президентском посту и нынешней оппозиции в Раде во главе с Медведчуком.

- Почему Зеленский, «чуя мятеж», не обратился прямо к своему народу?

- Он в ответ написал колонку в Financial Times. Ну вот так у нас. Президент независимой Украины ходит в гости к разведке Ми-6 и пишет колонки о попытке переворота в его стране в британское издание. Такое поведение руководителя европейского государства.

- Депутат рады Бойко, в свою очередь, заявил, что инициатива Зеленского о роспуске Конституционного суда — это попытка госпереворота.

- Это не юридическое высказывание. Смысл в том, что в основе украинской государственности - принцип разделения властей. Если начать подавлять одну из ветвей власти, - а Конституционный суд является высшим органом судебной юрисдикции, его решения не подлежат пересмотру, инстанции - это подрывает все эти принципы.

- Весь сыр-бор вокруг закона «О предотвращении коррупции»?

- Сыр бор вокруг закона не украинского происхождения. У нас есть 4 «антикоррупционных» института, которые выстроены под диктовку американского посольства. И работали они не против коррупции.

- Почему?

- Это видно по итогам их деятельности за 5 лет. Никаких впечатляющих результатов не достигнуто. Они потратили немало денег — во много раз больше, чем выручили в результате борьбы с коррупцией. Когда Конституционный суд решил лишить всю эту группу институтов контрольных функций над украинской верхушкой — они завопили, что мы вам откажем в безвизе и не дадим денег в МВФ, если вы будете вмешиваться в наш контроль над вами!

- Это так задело Зеленского?

- Когда это дали понять Зеленскому, он впал в истерику, стал кричать, что это катастрофа. Что Запад денег не даст. И в истерике стал говорить, что он лучший друг запада и добьется того, чтобы это все восстановили. Чтобы извне контролировали каждый наш шаг.

- Зеленский тут выглядит прозападным — но точно не пророссийским и явно не проукраинским президентом.

- Именно так. Повторю мысль моего доброго знакомого, редактора одного из ведущих интернет-ресурсов, который сказал, что эта история легко интерпретируется как борьба двух действующих лиц за право считаться любимой женой американского посольства (султана). Они друг друга обвиняют в пророссийскости и всяких кознях, показывая американскому посольству, что как раз он — настоящий друг американского посольства. Порошенко с одной стороны и Зеленский с другой.

- Чем это закончится - Конституционный суд сменит состав или продолжит работу?

- Людей можно запугать. Если включены такие инструменты как американское посольство и президент Украины, у которого есть большинство в Верховной раде, то совместными усилиями они могут настолько запугать судей… Ну и, конечно, улица. Пусть она и управляемая, но какую-то автономию она имеет. Можно так запугать членов КС, что они сами напишут заявления и уйдут в отставку. Но это менее вероятно. Другой выход - без роспуска Суда. Но с принятием решения, которое восстановит действие этой вертикали. Чтобы не пострадали американские интересы и деньги.

И все останутся при своих: Зеленский, улица, оппозиция, американцы...

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