Жених Гвен Стефани перед помолвкой попросил ее руки у трех сыновей певицы

Свадьба запланирована на следующий год Фото: EAST NEWS

Предложение руки и сердца для 52-летней американской певицы Гвен Стефани стало неожиданностью даже несмотря на то, что со своим избранником, музыкантом Блейком Шелтоном она встречается с 2015 года.

«Мы очень взволнованны, но хотим поделиться с миром нашим радостным событием, - написала в соцсетях Гвен Стефани и продемонстрировала обручальное кольцо. – Я в восторге от того, что стала невестой кантри-звезды».

Шелтон младше Стефани на 7 лет, но это не мешает их союзу жить и творчески развиваться.

В 2015 году Гвен Стефани развелась со своим мужем и отцом трех ее сыновей, британским музыкантом Гэвином Россдэйлом, после 20 лет брака. Примерно в это же время развелся и Блейк Шелтон.

Они познакомились уже будучи свободными на съемках музыкального шоу «Голос» Сначала их отношения были дружескими, они часто подшучивали друг над другом, делились планами, обсуждали звезд шоу и пару раз выступили вместе на концертах.

Теперь они живут вместе в Оклахоме. Будущий супруг Гвен Стефани отлично ладит с тремя сыновьями певицы: 14-летним Кингстоном, 12-летним Зумом и шестилетним Аполло. Прежде, чем сделать их маме предложение руки и сердца, Блейк спросил сыновей, а не против ли они, что он станет мужем их мамы. И только после того, как те согласились, предложил Гвен выйти за него замуж.

Ранее в одном из интервью Гвен спросили, как ее родные относятся к Шелтону. Певица сказала, что семья одобрила ее выбор.

- Он замечательный партнер и отличный папа для мальчиков, - призналась Стефани.

Свадьба запланирована на следующий год.