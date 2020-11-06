Вот так конфуз: Анастасия Волочкова после массажа показала лишнее

Балерина сфотографировалась в одном полотенце Фото: Instagram.com

Анастасия Волочкова называет себя балериной Всея Руси. 44-летняя артистка много репетирует и по сей день успешно выступает в домах культуры. Звезда сцены работает буквально на износ. Поэтому ей требуется помощь профессионалов. После одного из выступлений Анастасия отправилась на массаж.

"Сегодня после репетиции так захотелось массажа. Мастер Пай просто волшебница! Спасибо большое ей и всему коллективу за радушный прием и профессиональный массаж", - оповестила общественность Анастасия Волочкова.

Она разместила фото из массажного кабинета. Настя предстала в одном полотенце.Она сидела на матрасе, лежащем на полу. Правда, полотенце предательски задралось, явив поклонникам не только стройные бедра красавицы, но и самое пикантное.

Теперь фанаты спорят, показала ли Волочкова лишнее или была все же в трусиках телесного цвета. К сожалению, длинноногая красавица закрыла комментарии в блогах, потому ее поклонники обсуждают масштаб конфуза звезды в фанатских пабликах.

Впрочем, Насте нет до этого дела. Она вся погружена в искусство. На днях она отчитала завистников и злопыхателей.

"Дорогие мои! Я позавчера выложила видео моего выступления с номером «Клетка» из моего спектакля «Балерина в зазеркалье» и не выключила комментарии. Как тут же понеслись желчные и гадкие выпады в мой адрес. Для того, чтобы обсуждать, осуждать меня, попробуйте залезть в эту клетку, покрутиться и выполнить те элементы, которые совершаю я. Приходите на мои спектакли, убедитесь во всей сложности работы, и тогда вы поймете, как это тяжело! Это не языками злобными чесать...", - обратилась артистка к хейтерам.

Она в очередной раз напомнила, что гордится "своими мозолями на ногах, потому что за ними стоит огромный труд, который не каждому под силу". "Встаньте на пуанты для начала. Как бы вы ни кусали локти, мои дорогие и любимые проплаченные хейтеры, я буду продолжать свое дело. Выступать для людей со своими спектаклями, которые, несмотря на все трудности, остаются на благотворительной основе более 18 лет... Таким альтруизмом занимаются не многие. Я пожизненно вошла в историю России, как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим. И эти 32 фуэте, которые я исполняла на всех мировых сценах на протяжении многих лет, тоже останутся в истории", - сказала, как отрезала, знаменитость.

Волочкова напомнила, что в свои 44 года по-прежнему умеет танцевать на пуантах как классические вариации, так и современные номера и цирковые. "И исполняю их профессионально. Я точно знаю, что настоящие люди меня поистине любят, уважают, ценят за мою искренность, доброту, человеческую позицию, честь, достоинство и умение выстаивать любые испытания в жизни!", - резюмировала Анастасия.