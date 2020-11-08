«Молодежка» Ларионова «вынесла» еще и взрослую сборную Чехию

Российская молодежная хоккейная команда обыграла взрослую команду Чехии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кубок Карьяла взят. Молодежная сборная России, отправленная на Евротур вместо взрослой национальной команды, здорово расшевелила его хоккейное болото. Команда Игоря Ларионова катком прошлась по Финляндии (6:2), перетерпела Швецию (2:1 – по буллитам), а в завершении грохнула и Чехию – 3:0. Три матча – три победы! Над командами, чей средний возраст на пять-семь лет выше. А ведь говорили, что российской «молодежке» на Кубке Карьяла делать нечего.

«КП» подводит итоги исторического для России этапа Евротура.

1. Это была грандиозная презентация грядущего молодежного чемпионата мира. Теперь его страна просто не имеет права пропустить. «Молодежку» отправили на Евротур, чтобы она набралась опыта и практики перед МЧМ-2021 и познакомилась с международным хоккеем. А на самом деле это страна познакомилась с молодыми своими хоккеистами. Голкипер Аскаров, бомбардир Амиров, капитан Подколзин… За них и за их партнеров Россия будет болеть на молодежном чемпионате мира. Записывайте или запоминайте: он стартует 25 декабря в Эдмонтоне. И в последний раз наша сборная его выигрывала десть лет назад – в 2011-м.

2. Это было боевое крещение тренера Ларионова. Начать тренерскую карьеру в 59 лет – это определенная смелость, даже если ты гениальный в прошлом хоккеист. Поставить на кон свою репутацию, найти себе мотивацию, и при этом быть современным и понятым молодежью – это дорогого стоит. Кубок Карьяла дал ответ на вопрос, что Игорь Ларионов – удачный выбор на посту главного тренера молодежной сборной. С ним хоккей – зрелищен, игроки готовы биться с кем угодно, а сам главный тренер не стесняется слушать помощников и отдавать им полномочия, когда это требует ситуация.

3. «Молодежка» взорвала хоккейный Евротур и вернула к нему интерес. Когда простые болельщики ждали матчи Еврохоккейтура с таким интересом? Матчи турнира часто превращались в обязаловку и становились проходными. А российская «молодежка» добавила Кубку Карьяла задору – молодежный, немного безбашенный хоккей, смотрелся здорово и с настроением. Конечно, это временный эффект. Но спасибо, что он был.

4. Вдохновленная игра Аскарова – залог успеха. При всем при этом не надо забывать, что ключевым фактором успеха стали действия голкипера российской сборной. Аскаров «тащил» в нужных моментах. И если бы не он, было бы намного сложнее добиться такого результата. И в то же время наши не так здоров играли в большинстве – это тот компонент, который требует доработки. Все-таки на МЧМ нам часто играть нужно будет против глубоко обороняющихся команд.

5. Теперь бы не впасть в эйфорию. Оставшиеся полтора месяца до МЧМ-2021 главной задачей для тренерского штаба Ларионова станет не растерять настроение, и не улететь в облака от похвал и комплиментов. А они на «молодежку» конечно обрушатся. Но ничего еще не выиграно – главный матчи будут с 25 декабря по 5 января. И нас ждет интересный хоккейный новый год.