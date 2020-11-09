«Газпром нефть» совместно с партнерами концентрирует усилия на поддержании стабильности нефтесервисного рынка

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» провела ежегодную встречу с партнерами, которые оказывают нефтесервисные услуги. Онлайн-конференция собрала более 150 представителей компании и подрядных организаций. Одной из важнейших тем встречи стало сохранение стабильности нефтесервисного рынка в условиях пандемии COVID-19 и необходимости выполнения обязательств по сделке ОПЕК+.

Участники конференции пришли к выводу, что в сложившихся условиях важно сконцентрировать максимум усилий на поиске долгосрочных решений для сотрудничества, которые позволят и «Газпром нефти», и ее партнерам максимально повысить уровень эффективности и конкурентоспособности. Со своей стороны, нефтяная компания предпринимает активные действия для поддержания сбалансированного уровня заказов у нефтесервисных предприятий.

В числе инвестиционных приоритетов «Газпром нефти» были обозначены проекты высокой степени готовности, такие как строительство газотранспортной инфраструктуры на Новопортовском месторождении и обустройство Тазовского месторождения, а также стратегические инициативы, включающие развитие нефтяных и газовых объектов в Надым-Пур-Тазовском регионе и освоение Бованенковского, Харасавэйского и Уренгойского месторождений.

Участники конференции также обсудили вопросы поддержания высокого уровня производственной безопасности в период пандемии COVID-19, поделились опытом и планами внедрения новых технологий, повышающих эффективность взаимодействия. В рамках этого направления «Газпром нефть» намерена продолжить развитие таких цифровых инструментов, как электронная подпись и единая цифровая площадка планирования ресурсов, контроля сроков и задач.

«Тональность и качество дискуссии показали, что мы одинаково смотрим на задачи, которые для нас актуальны, - пояснил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев. – В очень непростое время мы успешно и своевременно находим решение вопросов текущего взаимодействия и развиваем для этого важные механизмы, такие как Кодекс взаимодействия с подрядчиками, система управления исполнением договоров, механизмы оценки 360. Дальнейшим шагом в укреплении партнерства с нефтесервисным сектором должно стать создание площадки, где будут прорабатываться и реализовываться идеи, которые позволят максимально повышать эффективность нашей работы. Еще одна важная задача — развитие и интеграция цифровых экосистем взаимодействия».

В свою очередь, представитель Министерства энергетики РФ, принимавший участие в конференции, рассказал о государственной программе поддержки нефтесервисных компаний.

«В программе поддержки нефтесервисной отрасли, которую реализует Министерство энергетики РФ, «Газпром нефть» заняла наиболее активную позицию среди нефтегазовых компаний, - сообщил заместитель директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Дмитрий Шведов. - Меры, принимаемые нефтяниками, очень важны для поддержки сектора нефтепромысловых услуг в период пандемии и ограничений в рамках сделки ОПЕК+».