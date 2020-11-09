Наталья Дрожжина нанесла новый удар по вдове Алексея Баталова

Актриса Наталья Дрожжина. Фото: Иван ВИСЛОВ

Актриса Наталья Дрожжина, которую обвиняют в мошенничестве с наследством Алексея Баталова, пожаловалась на семью знаменитого актера. По ее словам, вдова вдова артиста Гитана Леонтьенко сама предложила ей сделку, из-за которой сейчас разгорелся грандиозный скандал.

Наталью Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина подозревают в особо крупном мошенничестве с недвижимостью наследников Алексея Баталова. По версии следствия, Дрожжина и Цивин обманным путем завладели двумя квартирами в Москве и долей в четырехкомнатной квартире, где сейчас проживает семья именитого артиста, а также его личной мастерской. На днях Цивин и Дрожжина впервые решились обнародовать свою версию произошедшего.

Наталья Дрожжина и Михаил Цывин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Супруги утверждают - они действительно были близки с Баталовыми. "С Алексеем Владимировичем Баталовым я была знакома еще в 69-м году, когда пробовалась на фильм «Внимание, черепаха» у Ролана Быкова». Потом мы часто пересекались, а с 2003 года я стала навещать народного артиста и дома", - поведала женщина в эфире программы "Новые русские сенсации".

Когда за несколько месяцев до смерти Баталов попал в больницу, Дрожжина и Цивин ездили к нему посменно, день через день. Возили цветы, гостинцы, разговаривали по душам. После смерти звезды экрана они стали опекать его вдову Гитану Аркадьевну и дочь Марию. "Алексей Владимирович в последней нашей встрече, когда пожал мне руку, сказал: я тебя очень прошу, вы Машку не бросайте. Мы ему пообещали", - уверяет Цивин.

Наталья окружила заботой Баталовых, а Михаил хлопотал по хозяйству. "После кончины Алексея Владимировича вдова попросила нас с Натальей Георгиевной быть рядом и помочь ей скрасить эту утрату, чтобы ей было легче чисто в бытовых вопросах", - говорит юрист.

По словам Дрожжиной, они оформили Баталовым загранпаспорта, свозили в Венецию и сделали в квартире ремонт. "Тихо, спокойно, потихоньку, но я именно превратилась в прислугу, в прислугу этой семьи", - шокировала признанием актриса.

Гитана Леонтьенко и Наталья Дрожжина на прощании с актером Алексеем Баталовым, 2017 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По ее словам, в один прекрасный день Гитана Аркадьевна сама предложила заключить с ней договор "пожизненной ренты", чтобы наследство актера не досталось его старшей дочери Надежде. Якобы Гитана Аркадьевна боялась, что дочь Баталова от первого брака может выгнать ее с дочерью Машей из квартиры.

"Она меня просит: мол, думайте с Мишей, как оформить так. Потому что прибежит эта Надька. А Надя Баталова, Надежда Алексеевна - единственная родственница. И вот эта Надежда Алексеевна может открыть дверь и сказать: до свидания, я Баталова, а вы кто такие? Вы нам не нужны", - так, по словам Дрожжиной, и был подписан договор.

Согласно документу, Дрожжина ничего не могла сделать с имуществом, которое ей доверила вдова. "Я только должна контролировать, платить деньги и еще смотреть, чтоб оно не рушилось, и чтоб там вода не потекла, делать ремонт. Я должна за этим всем следить. Согласно договору, обязана заботиться о Марии Баталовой до конца жизни", - говорит артистка.

Впрочем, если с Машей что-то случится, Наталья Дрожжина становится хозяйкой шикарной недвижимости напротив Кремля. "Юридически одна треть квартиры на Серафимовича, дом 2, сегодня принадлежит Дрожжиной Наталье Георгиевне. Так называемый офис в этом же доме, в этом же подъезде также принадлежит Дрожжиной Наталье Георгиевне. И квартира в Первом самотечном переулке тоже принадлежит Дрожжиной Наталье Георгиевне", - сообщил Цивин.

Дом на Серафимовича - это знаменитый Дом на набережной, где живут Баталовы. А офис в том же подъезде - это бывший кабинет народного артиста. Там супруги успели сделать ремонт и сдали его в аренду адвокату, чтобы он контролировал дела семьи Баталова.

В настоящее время Цивин и Дрожжина готовы вернуть все имущество вдове и дочери. Но не могут этого сделать. "Я им пишу письма - они не отвечают. Они ставят какие-то условия. Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим", - жалуется Дрожжина. Она даже составила завещание на имя Марии Баталовой. И если с Натальей что-то случится, то даже Цивин останется без крыши над головой.